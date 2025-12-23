Νεκρός ο συνδημιουργός του Call of Duty, Βινς Ζαμπέλα

Ο Βινς Ζαμπέλα, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών και συνδημιουργός της σειράς «Call of Duty», πέθανε σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία Electronic Arts (EA).

Η EA δεν γνωστοποίησε την αιτία θανάτου. Ωστόσο, το NBC Los Angeles μετέδωσε αργότερα ότι ο Ζαμπέλα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Κυριακής, στην ορεινή διαδρομή Angeles Crest Highway, στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας, οι αρχές κλήθηκαν στις 12:43 μ.μ. την Κυριακή για σύγκρουση οχήματος. Στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι ο οδηγός και ένας επιβάτης έχασαν τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς.

Δείτε τα πλάνα από το δυστύχημα με τη Ferrari που μετεδωσε το NBC: