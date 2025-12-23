Μητσοτάκης για αγρότες: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς

“Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η Πολτιεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ” τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τρίτης (23/12).

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, δήλωσε:

“Ξεκινώντας αυτή την τελευταία μας συνεδρίαση για το 2025 να κάνω μία σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες ελπίζω να εκτονωθούν. Θέλω να θυμίσω ότι και

Χθες είχαμε νέες εκταμιευσεις και μες την εβδομαδα θα έχουν ολοκληρωθεί ολες οι πληρωμες, ύψους 3.8 δισ. ευρώ, όχι βέβαια χωρίς κάποιες καθυστερήσεις, καθώς ήταν μια συνθετη διαδικασία η οποία γίνεται εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφερεται στην ΑΑΔΕ, με κονδύλια, όμως, περισσότερα από πέρυσι και ελέγχους εγκυρότερους.

Απο τα 27 αιτήματα του κλάδου, τα 20 έχουν ήδη λυθεί ή έχουμε πει ότι μπορούν να συζητηθούν.

Το δεύτερο, που πρέπει να τονίζουμε, είναι ότι η χώρα μας αποκτά επιτέλους εναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο αποζημιώσεων, στη θέση ενός συστήματος, το οποίο ήταν πρακτικά χρεοκοπημένο και θέλω να θυμίσω ότι δυστυχώς μόνο η παράταξή μας στήριξε στη Βουλή αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία είναι συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε καταστεί μονόδρομος προκειμένου να αποκτήσουμε ένα σύστημα επιδοτήσεων, το οποίο να διακρίνεται από διαφάνεια και αποτελεσματικοτητα.

Τρίτον, να πω και πάλι πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τα πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα, τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πόρισμα που θα είναι δεσμευτικό για όλα τα κόμματα.

Τώρα έχει έρθει πια η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές, οι οποίες προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στο εμπόριο, στις τοπικές αγορές που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, τους χειμερινούς προορισμούς, που περιμένουν αυτές τις μέρες για να ενισχύσουν τους τζίρους τους, αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην Περιφέρεια.

Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής, πως τον πρώτο λόγο για την “απελευθέρωση” των δρόμων τον έχει η Τροχαία.

Σε όσους, λοιπόν, προτιμούν ένα παράδοξο να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν, ξαναλέω και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, ξαναλέω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε υπερ μιας κοινωνικής ομάδας σε βάρος των υπολοίπων. Έχουμε πει ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δικαιολογημένο και σπεύδουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να τα υλοποιήσουμε, αλλά το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Εξάλλου η πολιτική μας επιλογή ήταν πάντα να αναλαμβάνουμε δράση υπέρ των πολλών, αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.