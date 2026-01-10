Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 6 - ΠΛ. ΤΑΜΠΑΧΑΝΩΝ
ΛΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 105 - ΠΑΤΡΕΩΣ
ΜΠΑΡΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 334 - ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 45 - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
02:00 - 08:00
ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
21:00-08:00
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-22:30
ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
