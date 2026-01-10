Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Φαρμακεία

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80 02:00 - 08:00 ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 - ΜΙΑΟΥΛΗ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 8:00-21:00 ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221 21:00-08:00 ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 09:00-22:30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 09:00-21:00 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 09:00-22:30 ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 09:00-22:30 ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑ Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 09:00-22:30 ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ. ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 09:00-21:00 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

