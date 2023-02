Πάτρα: Το υποψήφιο για 6 Όσκαρ, "Tar" με την Κέιτ Μπλάνσετ στη 2η αίθουσα του Πάνθεον

Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη που λειτουργεί ως αμιγώς κινηματογραφική αίθουσα, θα προβάλλεται από την Πέμπτη 9/2 έως την Τρίτη 14/2 στις 18:45 και στις 21:30, και την Τετάρτη 15/2 μόνο στις 18:45 η ταινία «TAR» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τοντ Φιλντ (In the Bedroom, Little Children).

Στο αξιόλογο αυτό κοινωνικοδραματικό φιλμ που είναι υποψήφιο για 6 βραβεία Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, α’ γυναικείου ρόλου (Κέιτ Μπλάνσετ), φωτογραφίας και μοντάζ, παίζουν εκτός της Αυστραλής ηθοποιού Κέιτ Μπλάνσετ, οι Νίνα Χος, Νοεμί Μερλαντ, Μαρκ Στρονγκ, Σόφι Κάουερ, Τζούλια Γκλόβερ, Αλαν Κόρντουνερ.

Διάρκεια: 158 λεπτά