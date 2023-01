Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των BAFTA 2023: Μπροστά το «Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο»

Με τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ να πλησιάζουν (θα ανακοινωθούν στις 24/1) είχαμε την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των BAFTA 2023, των βραβείων δηλαδή της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η ταινία «Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο» που είναι ένα τρίωρης διάρκειας πολεμικό δράμα συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 14 κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη ενώ ακολουθούν η ταινία «Τα Πνεύματα του Ινίσεριν» του Μάρτιν ΜακΝτόνα με τον Κόλιν Φάρελ και το «Τα Πάντα Όλα» με τη Μισέλ Γέο με 10 υποψηφιότητες. Το «Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο» του Έντουαρντ Μπέργκερ σε παραγωγή της πλατφόρμας του Netflix κατάφερε λοιπόν να αποσπάσει τις περισσότερες υποψηφιότητες, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία. Υπάρχει και το «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν με τον Όστιν Μπάτλερ που κατάφερε να μαζέψει 9 υποψηφιότητες.

Δεν έλειψαν & κάποιες περίεργες εκπλήξεις, όπως οι πέντε υποψηφιότητες της ταινίας «Καλή Τύχη, Λίο Γκράντε» με την Έμα Τόμσον που στη χώρα μας είχε παιχθεί τον περασμένο Ιούνιο, ενώ καμία υποψηφιότητα δεν πήρε το «Women Talking» της Σάρα Πόλεϊ. Από την άλλη το «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, μια ταινία που είναι στα φαβορί για τα βραβεία, κέρδισε μια μόλις υποψηφιότητα, αυτή του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ενώ αγνοήθηκε στις κατηγορίες της καλύτερης ταινίας και της Σκηνοθεσίας. Επίσης, το παγκόσμιο φαινόμενο που ακούει στον τίτλο «RRR» πέρασε και δεν ακούμπησε την Βρετανική Ακαδημία, έχοντας μηδέν υποψηφιότητες, όπως έγραψε το flix.gr

Η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2023 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες είναι η εξής:

Καλύτερη Ταινία

All Quiet On The Western Front – Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο

The Banshees of Inisherin – Τα Πνεύματα του Ινίσεριν

Elvis

Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα όλα

TAR του Τοντ Φιλντ.

Σκηνοθεσία

Έντουαρντ Μπέργκερ, «All Quiet On The Western Front»

Μαρτιν ΜακΝτόνα, «The Banshees of Inisherin»

Παρκ Τσαν-γουκ, «Decision to Leave»

Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιλε Σαίνερτ, «Everything Everywhere All At Once»

Τοντ Φιλντ, «TAR»

Τζίνα Πρινς-Μπάιδενγουντ, «The Woman King».

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Όστιν Μπάτλερ, «Elvis»

Κόλιν Φάλερ, «The Banshees of Inisherin»

Μπρένταν Φρέιζερ, «The Whale»

Ντάριλ ΜακΚόρμακ, «Good Luck to You, Leo Grande»

Πολ Μεσκάλ, «Aftersun»

Μπιλ Νάι, «Living».

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ, «TAR»

Βαϊόλα Ντέιβις, «The Woman King»

Ντάνιελ Ντεντγουάιλερ, «Till»

Άνα ντε Αρμας, «Blonde»

Έμα Τόμσον, «Gool Luck to You, Leo Grande»

Μισέλ Γέο, «Everything Everywhere All At Once»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπρένταν Γκλίσον, «The Banshees of Inisherin»

Μπάρι Κέογκαν, «The Banshees of Inisherin»

Κε Χουί Κουάν, «Everything Everywhere All At Once»

Εντι Ρέντμεϊν, «The Good Nurse»

Αλμπρεχτ Σίουκ, «All Quiet On The Western Front»

Μάικλ Γουόρντ, «Empire of Light».

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άντζελα Μπάσετ, «Black Panther: Wakanda Forever»

Χονγκ Τσάου, «The Whale»

Κέρι Κόντον , «The Banshees of Inisherin»

Ντόλι ντε Λεόν, «Triangle of Sadness»

Τζέιμι Λι Κέρτις, «Everything Everywhere All At Once»

Κάρεϊ Μάλιγκαν, «She Said – Κάποια Μίλησε».

Πρωτότυπο Σενάριο

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

TAR

Triangle of Sadness

Διασκευασμένο Σενάριο

All Quiet On The Western Front

Living

The Quiet Girl

She Said

The Whale

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Aftersun (το πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας)

The Banshees of Inishering

Brian & Charles

Empire of Light

Good Luck to You, Leo Grande

Living

Roald Dahl’s Matilda the Musical

See How They Run

The Swimmers

The Wonder.

Ντοκιμαντέρ

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Moonage Daydream

Navalny

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

All Quiet On The Western Front

Argentina, 1985

Corsage

Decision to Leave

The Quiet Girl

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Σάρλοτ Γουέλς, «Aftersun»

Τζόρτζια Οκλεϊ, Ελεν Σιφρ, «Blue Jean»

Μαρί Λιντέν, «Electric Malady»

Κέιτι Μπραντ, «Good Luck to You, Leo Grande»

Μάγια Κένγουορθι, «Rebellion».

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel The Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red.

Φωτογραφία

All Quiet On The Western Front

The Batman

Elvis

Empire of Light

Top Gun: Maverick.

Μοντάζ

All Quiet On The Western Front

The Banshees of Inishering

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

Μουσική

All Quiet On The Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Guillermo del Toro’s Pinocchio.

Σκηνικά

All Quiet On The Western Front

Babylon

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Κοστούμια

All Quiet On The Western Front

Amsterdam

Babylon

Elvis

Mrs. Harris Goes to Paris.

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

All Quiet On The Western Front

The Batman

Elvis

Matilda the Musical

The Whale

Καλύτερος Ήχος

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way of Water

Elvis

TAR

Top Gun: Maverick

Καλύτερα Εφέ

All Quiet On The Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick.

Κάστινγκ

Aftersun

All Quiet On The Western Front

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Triangle of Sadness.

Βρετανικό Μικρού Μήκους Animation

The Boy, The Mole, The Fox And The Horse

Middle Watch

Your Mountain Is Waiting.

Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία

The Ballad of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye.

Ανερχόμενο Αστέρι

Αϊμι Λου Γουντ

Ντάριλ ΜακΚόρμακ

Εμα Μακί

Ναόμι Και

Σίλα Ατίμ.

*Το θέμα των φετινών υποψηφιοτήτων των BAFTA ήταν κεντρικό ρεπορτάζ στις σελίδες των Αγγλικών εφημερίδων όπως η Daily Mail όπου είδαμε και μία αναφορά στην Κέιτ Μπλάνσετ που χαρακτήρισε ανούσια όλη αυτή την περίοδο με τον ανταγωνισμό για τα βραβεία. Η Μπλάνσετ φέτος έχει πιθανότητες να διεκδικήσει ένα ακόμη Όσκαρ χάρη στην ερμηνεία της ως διευθύντρια ορχήστρας στο φιλμ "Tar".

