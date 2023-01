Αξίζει τον κόπο το νέο "Avatar", παρά τη 3ωρη διάρκεια του ο συναρπαστικός του κόσμος δεν κουράζει το θεατή

Το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον συνέχισε την δικαιολογημένη πρωτοκαθεδρία του στα ελληνικά και παγκόσμια ταμεία και αυτό το γουικέντ & στη χώρα μας, κι όπως είδαμε στον σχετικό πίνακα του box office, έκοψε το 4ήμερο 12-15/1/2023, σε συνολικά 105 αίθουσες πανελλαδικά (συνεχίζεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε), σχεδόν 24.000 εισιτήρια (23.935 εισιτήρια για την ακρίβεια) και σε 5 εβδομάδες προβολής έχει πλέον πλησιάσει τα 370.000 (367.519 εισιτήρια) και έως το προσεχές σαββατοκύριακο θα έχει σίγουρα πιάσει τα 400.000!

Στη Βόρειο Αμερική η εντυπωσιακή ταινία ήδη έφτασε τα 570 εκατ. δολάρια συν ακόμη 1 δις 331 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή σε λίγες μέρες η 3ωρη και 10 λεπτά, ταινία του Κάμερον θα ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 2 δις, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως πρόκειται για ένα απόλυτα κερδισμένο στοίχημα και εμπορικά και καλλιτεχνικά μιας και η ταινία εκτός απροόπτου θα διεκδικήσει και βασικά βραβεία Όσκαρ όπως της καλύτερης ταινίας, ίσως και της σκηνοθεσίας ενώ το Όσκαρ των εφέ τής ανήκει από τώρα.

Η αλήθεια είναι πως πηγαίνοντας να δει κάποιος το νέο φιλμ του «Avatar», 13 χρόνια από το 1ο που ομολογουμένως είχε αφήσει εποχή και έκανε ξανά μόδα το 3d, ίσως και να μην είχε την πολύ μεγάλη όρεξη και διάθεση. Προσωπικά μιλώντας παρακολούθησα την ταινία στην αίθουσα 1 των Options Cinemas στη νωρίς προβολή των 18.00 & μ’ ένα κάπως παιδικό κοινό (γονείς και παιδιά). Έως το πρώτο μισάωρο η ταινία φάνηκε κάπως αγχωμένη να κάνει το σύνδεσμο με την προηγούμενη και εκεί υπήρχε ο κίνδυνος, ο θεατής να χάσει το ενδιαφέρον του και να αρχίζει να κοιτά το ρολόι του έχοντας μάλιστα μπροστά του μία πελώρια χρονικά ταινία των 193 λεπτών. Και ως δια μαγείας αλλά και χάρη στον «μάστορα» Τζέιμς Κάμερον η συνέχεια ήταν συναρπαστική και σε παρέσερνε στον κόσμο της με τα υπέροχα χρώματα του υδάτινου κόσμου, τα ρεαλιστικότατα όντα αυτού του εξωγήινου, παραδεισένιου κόσμου με τα ανθρωπόμορφα και εξελιγμένα πλάσματα με τις ουρές και το μπλε χρώμα στο σώμα τους. Όλη η συνέχεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αλήθεια τι συναρπαστικό να μη χρειαστεί να κοιτάξεις το ρολόι σου ή να ανακαθίσεις στην καρέκλα σου.

Ο κόσμος που έφτιαξε ο Κάμερον στο «Avatar: The Way of Water» είναι το ίδιο πρωτότυπος και μαγικός με το πρώτο φιλμ, γνωρίζοντας μας εδώ τα θαλάσσια πλάσματα Tulkun που είναι σαν φάλαινες και περνώντας & τα απαραίτητα περιβαλλοντικά μηνύματα. Υπάρχουν σκηνές αγωνίας, ακόμα και σκηνές εφηβικού bullying στα δύο αγόρια του Jake Sully και της Neytiri, στη νέα υδάτινη πατρίδα τους όπου καταφεύγουν να σωθούν από τους ανθρώπους που έχουν επιστρέψει με άγριες, εκδικητικές διαθέσεις στον πλανήτη Πανδώρα. Ο Κάμερον αποδεικνύει πως δεν έχει χάσει διόλου την έμπνευση του και πάνω σε μία δοκιμασμένη συνταγή πετυχαίνει να υπογράψει ένα ισάξιο με το πρώτο φιλμ, έργο με συμπαραστάτες του τον τιμημένο με Όσκαρ, Russell Carpenter στη διεύθυνση φωτογραφίας και την εταιρεία WETA στα ασύλληπτης ωραιότητας και ρεαλισμού ειδικά εφέ ενώ το τραγούδι στους τίτλους τέλους με τίτλο «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του ράπερ The Weeknd ενδεχομένως να το δούμε κι αυτό υποψήφιο στα Όσκαρ.

Επίσης κάποιοι από τους νέους ήρωες όπως η Ronal, από τη φυλή των Metkayina και σύζυγος του αρχηγού Tonowari, έχει τη φωνή και «μεταλλαγμένη» παρουσία της Κέιτ Γουίνσλετ, της πρωταγωνίστριας του θρυλικού «Τιτανικού» του Κάμερον. Βέβαια δεν σας κρύβουμε πως στο τελευταίο μισάωρο σαν να νιώσαμε σε κάποιες σκηνές του φαλαινοθηρικού που βούλιαζε, μία αίσθηση από τον «Τιτανικό» αλλά ακόμη και αυτή η μικρή επανάληψη δεν χάλασε την εκπληκτική τελική εντύπωση. Έτσι δικαιολογημένα συνεχίζεται ο χαμός για την ταινία «Avatar: The Way of Water» που αξίζει τον κόπο να δει κάποιος.

Όσο για την ταινία που το περασμένο 4ήμερο κατάφερε να αντέξει τον ανταγωνισμό και να έρθει 2η στο εγχώριο box office, ήταν «Η Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι με την ερμηνεία του Μπρένταν Φρέιζερ (στην Πάτρα παίζεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε), που σε 57 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 16.660 εισιτήρια και σε 2 εβδομάδες προβολής έφτασε τα 25.000 εισιτήρια.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ