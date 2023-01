Είδαμε το Avatar: The Way of Water, φορέσαμε τα 3D γυαλιά μας και καταλάβαμε γιατί η ταινία σπάει ταμεία

Πήγαμε και είδαμε το Avatar: The Way of Water το οποίο έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις το 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο Box Office. Ξεπέρασε και το Top Gun: Maverick, την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία για το 2022. Φορέσαμε τα 3D γυαλιά μας και αμέσως καταλάβαμε γιατί η νέα ταινία του James Cameron κάνει αυτές τις υψηλές πτήσεις!

Το σενάριο μπορεί να μην σας εντυπωσιάσει αν και πραγματεύεται την πάγια και διαπιστωμένα εμπορική αξία του δεσίματος της οικογένειας, της προστασίας των μελών της και της ζωής σε ένα αρμονικό περιβάλλον, το οποίο ωστόσο μοιραία κάποιοι πάντα έρχονται να διαταράξουν. Στο Avatar 2, εμείς είμαστε οι κακοί. Οι άνθρωποι και πιο συγκεκριμένα του ουρανού, όπως τους αντιλαμβάνονται οι φυλές του πλανήτη Πανδώρα.

Το πρώτο Avatar όταν κυκλοφόρησε το 2009 προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό. Την εποχή εκείνη απευθυνόταν σε διαφορετικές ηλικίες. Σήμερα, ο James Cameron συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει. Το Avatar 2, σε κάποια σημεία θα σας θυμίσει το Predator, τα Jaws, τον Τιτανικό ακόμη και το Αποκάλυψη Τώρα.