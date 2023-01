Η ταινία "Τιτανικός" σε remastered 3d έκδοση από 9 Φεβρουαρίου στις Ελληνικές αίθουσες

Θρυλική ταινία ο «Τιτανικός» και μεγάλο, κερδισμένο στοίχημα για τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος τιμήθηκε και με το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για τη συγκεκριμένη ταινία στην απονομή του 1998, πριν από 25 χρόνια.

Με αφορμή λοιπόν την 25η επέτειό της, η remastered έκδοση της πολυβραβευμένης ταινίας του James Cameron «Τιτανικός» επιστρέφει στους κινηματογράφους σε 3D.

Σίγουρα καίριο ρόλο στην επαναπροβολή της παίζει και η τεράστια επιτυχία αυτήν την περίοδο της νέας ταινίας του Κάμερον, «Avatar: The Way of the Water» που ήδη οι παγκόσμιες εισπράξεις του έχουν αγγίξει το απίστευτο νούμερο του 1 δις 750 εκατ. δολαρίων.

Με πρωταγωνιστές τους βραβευμένους με Oscar, Leonardo DiCaprio και Kate Winslet, η επική, γεμάτη δράση και ρομαντισμό ταινία «Τιτανινός», έχει φόντο το τραγικό παρθενικό ταξίδι του «αβύθιστου» πολυτελούς πλοίου, το οποίο δυστυχώς έμελλε να βυθιστεί στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 Απριλίου 1912 μετά από σύγκρουση με ένα παγόβουνο κατά το παρθενικό ταξίδι του από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη.

Ο «Τιτανικός» κέρδισε το ρεκόρ των 11 Βραβείων Oscar (είχε συνολικά 14 υποψηφιότητες), μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Μουσικής (Τζέιμς Χόρνερ) και των Ειδικών Εφέ. Με την κυκλοφορία της το 1997, η ταινία έγινε η #1 στο παγκόσμιο box office και είναι η τρίτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως (2 δις 202 εκατ. δολάρια).

Επίσης αγαπήθηκε πολύ η μπαλάντα «My Heart Will Go On» που ακούγεται στην ταινία και ερμήνευσε η Σελίν Ντιόν.

Στην Πάτρα οι παλαιότεροι θυμούνται την ταινία να παίζεται στο σινε-Ελπίς στη Γούναρη με τους θεατές να σχηματίζουν ουρές καθημερινά στην είσοδο της αίθουσας.

Η Paramount Pictures και τα 20th Century Studios παρουσιάζουν λοιπόν την παραγωγή της Lightstorm Entertainment «Τιτανικός», με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, Gloria Stuart, David Warner, Victor Garber και Bill Paxton, με το σενάριο & τη σκηνοθεσία να φέρουν την υπογραφή του James Cameron.

Το φιλμ που το περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα, θα βγει στις 9 Φεβρουαρίου 2023 και θα προβάλλεται μόνο σε τρισδιάστατη μορφή – 3d.

Διανομή από την εταιρεία FEELGOOD.

Διάρκεια: 194 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ