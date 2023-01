Τα 250.000 εισιτήρια έφτασε στη χώρα μας το "Avatar: The Way of Water" -Ήταν η 1η επιλογή την Πρωτοχρονιά στα σινεμά

Ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς η κίνηση στις κινηματογραφικές αίθουσες, και της Πάτρας και φυσικά η ταινία που τράβηξε το κύριο ενδιαφέρον των σινεφίλ παρά τη μεγάλη διάρκεια της (3 ώρες) ήταν το «Avatar: The Way of Water» του βραβευμένου με Όσκαρ Τζέιμς Κάμερον που πλέον όλοι θέλουν να δουν καθώς ακούνε και καλά λόγια για την εντυπωσιακή αυτή δημιουργία και τα εφέ της (λέγεται πως πιο εντυπωσιακό είναι το 3d) αλλά και γιατί κακά τα ψέματα, παρακινούνται και από το γεγονός πως τόσος κόσμος σε όλο τον πλανήτη σπεύδει να απολαύσει τις νέες περιπέτειες των κατοίκων του πλανήτη Πανδώρα.

Όπως διαβάσαμε στη σχετική ανάρτηση για το Πρωτοχρονιάτικο σινε – box office στη χώρα μας, στο flix.gr, κάτι λιγότερο από 68.000 θεατές έδωσαν το παρών στις αίθουσες της χώρας το γιορτινό τετραήμερο 29 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 ενώ αρκετά καλή ήταν & η κίνηση τη Δευτέρα 2/1, με το «Avatar: The Way of Water» να φτάνει πλέον κοντά στα 250.000 εισιτήρια σε δυόμιση εβδομάδες (το πρωτοχρονιάτικο 4ήμερο η ταινία έκοψε σε 152 αίθουσες πανελλαδικά, 35.062 εισιτήρια). Παγκοσμίως το νέο «Avatar» έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δις 401 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα περίπου 445 εκατ. προέρχονται από το Αμερικάνικο box office.

Η ρομαντική κομεντί «Γάμος Μετ’ Εμποδίων» με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Τζος Ντουχαμέλ που ξεκίνησε προβολές μετά το χριστουγεννιάτικο πενθήμερο, σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ πήρε τη 3η θέση με 7.003 εισιτήρια σε 50 αίθουσες πανελλαδικά (παίζεται & στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) πίσω από το παιδικό ανιμέισον φιλμ «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία» που τράβηξε το οικογενειακό κοινό κόβοντας το Πρωτοχρονιάτικο 4ήμερο, σε 104 αίθουσες πανελλαδικά, 13.351 εισιτήρια και φτάνοντας σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής κοντά τα 50.000 εισιτήρια (για την ακρίβεια είναι στα 48.304).

Από τις νέες ταινίες το «I Wanna Dance With Somebody» της Κέισι Λέμονς με την Ναόμι Άκι στο ρόλο της αξέχαστης σούπερ σταρ της ποπ, Γουίτνει Χιούστον, είχε μία απλά συμπαθητική πορεία με κάτι λιγότερο από 2.000 εισιτήρια σε 49 αίθουσες πανελλαδικά, (για την ακρίβεια έκοψε 1.712 εισιτήρια). Η ταινία για την Γουίντει Χιούστον που προβάλλεται και στην Πάτρα, έχει ξεκινήσει να παίζεται και στις ΗΠΑ όπου σε 11 μέρες προβολής έχει φτάσει τα 15,5 εκατ. δολάρια συν ακόμη 13,1 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Όσο για το πιο καλλιτεχνικό φιλμ, το «Στη Σκιά του Καραβάτζιο - L'Οmbra di Caravaggio» του Μικέλε Πλασίντο που στην Πάτρα μπορείτε να το δείτε στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, υπολογίζεται πως έκοψε σε 17 αίθουσες πανελλαδικά, κοντά στα 1000 εισιτήρια (881 εισιτήρια για την ακρίβεια το Πρωτοχρονιάτικο 4ήμερο).

Να προσθέσουμε πως η ελληνική κωμωδία «Army Baby» με τον Ίαν Στρατή που παίζεται και στην Πάτρα, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, έχει φτάσει πανελλαδικά, μέχρι και σήμερα τα 15.293 εισιτήρια ενώ η κωμική, γιορτινή περιπέτεια «Άγρια Νύχτα», σε 4 εβδομάδες προβολής πλησιάζει τα 35.000 εισιτήρια (είναι στα 32.372). Το φιλμ συνεχίζει την προβολή του και στην Πάτρα στα Options Cinemas.