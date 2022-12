Τι προβάλλουν τα Options Cinemas (πρώην Odeon Veso Mare) από 29 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

Στις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα είναι η μουσική βιογραφική ταινία "I Wanna Dance with Somebody" & η αισθηματική περιπέτεια "Shotgun Wedding" με την Τζένιφερ Λόπεζ

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023 στα Options Cinemas (πρώην Odeon Veso Mare) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, θα παίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι παρακάτω ταινίες. Αίθουσα 6 στις 20.40 καθημερινά εκτός Σαββάτου που είναι η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Αίθουσα 8 στις 22.20 καθημερινά εκτός Σαββάτου 31/12, "I Wanna Dance with Somebody" Το κορίτσι της χορωδίας του New Jersey ανελίσσεται σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και εμπορικά επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών σε μία συναρπαστική, σπαραχτική και συναισθηματική διαδρομή που διασχίζει τη ζωή και την καριέρα της. Ένας θριαμβευτικός φόρος τιμής στο ταλέντο της απαράμιλλης Whitney Houston. Σε σκηνοθεσία της Kasi Lemmons (Harriet), σενάριο του υποψήφιου για Oscar, Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA, Βρετανή Naomi Ackie (The End of the F***ing World), η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή. Με αξέχαστες ερμηνείες, θρυλικές εμφανίσεις και ένα υπέροχο soundtrack με τις πιο μεγάλες επιτυχίες της όπως δεν τις ακούσατε ποτέ ξανά. Σκηνοθεσία: Kasi Lemmons. Πρωταγωνιστούν οι: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Clarke Peters. Διανομή από την FEELGOOD. Διάρκεια: 146 λεπτά.

Αίθουσα 4 στις 21.00 και στις 23.00 καθημερινά εκτός Σαββάτου 31/12, Αίθουσα 2 στις 22.00 καθημερινά εκτός Σαββάτου 31/12 "Shotgun Wedding - Γάμος μετ' Εμποδίων" Σκηνοθεσία: Jason Moore Σενάριο: Mark Hammer Διάρκεια: 100 λεπτά Πρόκειται για κωμική, αισθηματική περιπέτεια Αμερικανικής παραγωγής 2022. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η Darcy και ο Tom συγκεντρώνουν τις αξιαγάπητες αλλά πολύ παρεμβατικές οικογένειες του σε ένα απόλυτα εξωτικό προορισμό για τον γάμο τους. Μόνο που η σχέση των μελλόνυμφων γεμίζει σύννεφα και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό ξαφνικά γίνονται όλοι θύματα μιας παράξενης ομηρείας. Η φράση «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος αποκτά μια τελείως διαφορετική ερμηνεία καθώς η Darcy και ο Tom παλεύουν να σώσουν τους αγαπημένους τους, εκτός κι’ αν προλάβουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο πρώτα! Παίζουν οι Τζένιφερ Λόπεζ, Τζος Ντουχαμέλ καθώς και οι Lenny Kravitz, Jennifer Coolidge, Cheech Marin, Sonia Braga, Steve Coulter, D'Arcy Carden, Desmin Borges.

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 18.30 καθημερινά και στις 22.30 καθημερινά εκτός Σαββάτου 31/12, (σε 3d), Αίθουσα 1 στις 19.30 καθημερινά εκτός του Σαββάτου παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Αίθουσα 5 στις 20.30 καθημερινά εκτός του Σαββάτου 31/12, Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά εκτός του Σαββάτου 31/12 "Avatar: The Way of Water" Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του 1ου Avatar σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον με τη διάρκεια του φτάνει τα 190 λεπτά. Προβάλλεται και σε 3d. Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας. Δεκατρία (13) χρόνια πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», James Cameron μάς σύστησε έναν πρωτόγνωρο κόσμο με το επικό Avatar, μια ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον πλανήτη Πανδώρα και να αφεθούμε σε ένα νέο, καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι με την πρώτη follow-up εντυπωσιακή ταινία, το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water. Στο οικολογικό έπος μιας οικογένειας που, με φόντο συναρπαστικούς κόσμους πάνω και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παλεύει να παραμείνει ζωντανή και ενωμένη, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion και Bailey Bass. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής στις Ελληνικές αίθουσες έχει ήδη φτάσει τα 171.961 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας μέχρι στιγμής είναι στα 955,3 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 23.15 καθημερινά εκτός Σαββάτου 31/12 "Άγρια Νύχτα - Violent Night" Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Τόμι Γουιρκόλα, με τους Ντέιβιντ Χάρμπουρ, Τζον Λεγκουιζάμο, Αλέξις Λάουντερ, Άλεξ Χάσελ, Μπέβερλι Ντ' Άντζελο κ.α. Ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Hellboy) είναι ο Άι-Βασίλης στην ταινία «Άγρια Νύχτα» που μέχρι στιγμής έχει κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 56 εκατ. δολαρίων. Μια ομάδα μισθοφόρων εισβάλει την παραμονή των Χριστουγέννων σε μια έπαυλη μιας πλούσιας οικογένειας, παίρνοντας όλους όσους βρίσκονται μέσα για ομήρους. Ωστόσο δεν είναι προετοιμασμένοι για έναν μαχητή-έκπληξη: ο Άγιος Βασίλης τυγχάνει να βρίσκεται στη γειτονιά και πολύ σύντομα θα δείξει στους κακοποιούς ότι δεν είναι και τόσο άγιος. Διανομή από την Tulip. Διάρκεια: 101 λεπτά. Η ταινία που χαρακτηρίζεται ως μια μαύρη γιορτινή κωμωδία δράσης, έρχεται από τους ατρόμητους παραγωγούς των ταινιών «Nobody», «John Wick», «Atomic Blonde», «Deadpool 2», «Bullet Train» και «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw». Ο βραβευμένος με Emmy, Τζον Λεγκουιζάμο (John Wick) υποδύεται τον αρχηγό των μισθοφόρων. Στο ελληνικό box office η ταινία έχει φτάσει σε 3 εβδομάδες προβολής τα σχεδόν 30.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι στα 63,7 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 19.10 καθημερινά "Army Baby" Χριστουγεννιάτικη στρατιωτική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κορδέλλα & σενάριο του Δημήτρη Αποστόλου & του Γιώργου Κορδέλλα. Ο Γιάννης είναι ένας νεαρός που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στα σύνορα του Έβρου. Πρόκειται για ένα λαϊκό παιδί, που διαθέτει όλη την ξεγνοιασιά της νιότης και αντιμετωπίζει με μεγάλη ελαφρότητα τη ζωή. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι το κυνήγι εφήμερων απολαύσεων και η παροιμιώδης ανευθυνότητα στις επιλογές του. Τα μεγάλα πάθη του είναι το ποδόσφαιρο και οι γυναίκες. Όμως, ενώ είναι πιστός στην ομάδα του, στις σχέσεις του εξαφανίζεται σαν πυροτέχνημα! Είναι συχνά απρόβλεπτος στις αντιδράσεις του αλλά βρίσκει τον τρόπο να ξεπεράσει τις συνέπειές των πράξεων του, πάντα με την ελαφρότητα που μοιάζει να είναι η φιλοσοφία ζωής του. Ενώ δείχνει να έχει βρει τις ισορροπίες που απαιτούνται για να ροκανίσει τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, ένα απρόσμενο γεγονός θα φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω σε όλο το στρατόπεδο και ο ίδιος θα βρεθεί προ τετελεσμένων γεγονότων, όταν μάθει ότι ο «καρπός» μιας ερωτικής περιπέτειας που είχε πριν παρουσιαστεί στον στρατό, θα φτάσει με… ταξί στη μονάδα που υπηρετεί. Τα μαντάτα θα έρθουν με ένα ασυνόδευτο συστημένο βρέφος 6 μηνών, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσε. Η ζωή του, όπως και η Μονάδα του, δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια… Παίζουν ο Ίαν Στρατής, ο Γεράσιμος Γεννατάς, η Μαρία Κωνσταντάκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Τάσος Παλαντζίδης, κ.α. Η ταινία στο ξεκίνημα της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε σύμφωνα με τον πίνακα του box office που είδαμε στο flix.gr, 7.307 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 14.30 και στις 16.30 μόνο Σάββατο 31/12 και Δευτέρα 2/1 και στις 18.40 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 15.00 μόνο το Σάββατο 31/12 & τη Δευτέρα 2/1 και στις 17.00 & στις 19.00 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 16.00 μόνο το Σάββατο 31/12 & τη Δευτέρα 2/1 και στις 18.10 καθημερινά «Puss in Boots 2: The Last Wish - Ο Παπουτσωμένος Γάτος: H Τελευταία Επιθυμία» Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια από το σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα! Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν! Ο ξακουστός γάτος επιστρέφει, πιο… απελπισμένος από ποτέ, καθώς το πάθος του για περιπέτειες τον έχει φέρει στα όρια της μακροζωίας του. Πρόκειται για συνέχεια της πετυχημένης animation ταινίας του 2011 που γεννήθηκε μέσα από την παγκόσμια επιτυχία του Σρεκ. To 1o “Puss in Boots” είχε κάνει εισπράξεις 555 εκατ. δολαρίων. Με τη φωνή του Αντόνιο Μπαντέρας. Σκηνοθεσία: Joel Crawford Σενάριο: Paul Fisher. Η ταινία διανομής Tulip προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Το φιλμ στο ξεκίνημα του σε 137 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 21.365 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις του ήδη κοντεύουν τα 60 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 15.20 μόνο Σάββατο 31/12 και τη Δευτέρα 2/1 και στις 17.30 καθημερινά "Καραγκιόζης The Movie" Η ταινία «Kαραγκιόζης The Movie», διάρκειας 74 λεπτών, βγήκε στις αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ. Το σενάριο υπογράφει ο γνωστός καραγκιοζοπαίκτης Άθως Δανέλλης. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία animation ελληνικής παραγωγής, με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη! ΣΥΝΟΨΗ Ο Διοικητής του χωριού αποφασίζει να διορίσει έναν δημόσιο γραμματέα γιατην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς οι υπάλληλοί του αναγκάζονται να παραμελούν την εργασία τους για να εξυπηρετούν τους αναλφάβητους συμπολίτες τους στην γραπτή τους επικοινωνία. Ο Χατζηαβάτης αναλαμβάνει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για τη θέση, ώσπου συναντά τον Καραγκιόζη που τον εντυπωσιάζει με τις γραμματικές γνώσεις που λέει πως έχει και η αναζήτηση λαμβάνει τέλος! Μετά από μια ξεκαρδιστική συνάντηση με τον Διοικητή, ο Καραγκιόζης γίνεται ο Γραμματικός του χωριού και πιάνει, γεμάτος όρεξη και άδειος γνώσεων, μολύβι και χαρτί. Σκηνοθεσία: Άκης Καρράς, Χρήστος Λειβαδίτης, Αικατερίνη Παπαγεωργίου. Σενάριο: Άθως Δανέλλης. Φωνές: Άθως Δανέλλης, Έλενα Μαραγκού. Η ταινία μέχρι στιγμής έχει κόψει πανελλαδικά κοντά στα 16.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 15.10 μόνο το Σάββατο 31/12 και τη Δευτέρα 2/1 και στις 17.10 καθημερινά "Το Πολικό Εξπρές - The Polar Express" - επανέκδοση Η θρυλική ανιμέισον ταινία σε σκηνοθεσία του Robert Zemeckis, Αμερικανικής παραγωγής 2004. Το φιλμ επιχειρεί μία πιστή εικονογράφηση ενός παιδικού βιβλίου του Κρις Βαν Όλσμπεργκ με χρησιμοποίηση αληθινών ηθοποιών, όπως ο Τομ Χανκς, που στη συνέχεια υπέστησαν ψηφιακή επεξεργασία. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι: Κώστας Αποστολίδης, Πέτρος Δαμουλής, Λουκάς Φραγκούλης, Πάρις Σκαρτσολιάς, Υρώ Λούπη, Άρης Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Φιλιππαίος, Σταύρος Μαυρίδης, Άνναλι Βάμβουρα. Διάρκεια: 100 λεπτά. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Άραγε πόσοι πιστεύουν ακόμα στον Άγιο Βασίλη; Όχι πάντως ο μικρός ήρωας της ταινίας μας. Μέχρι που ένας παράξενος θόρυβος και μια λάμψη τον ξυπνούν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων. Έξω από την πόρτα του δεν βρίσκονται οι τάρανδοι και το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, αλλά ένα τρένο που τον προσκαλεί σε ένα μακρινό ταξίδι στον Βόρειο Πόλο. Τόσο ο οδηγός της μυστηριώδους αμαξοστοιχίας, όσο και οι μικροί επιβάτες του, φορώντας όλοι τις πιτζάμες τους, θα ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία που θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα θαύματα είναι αληθινά, μόνο για όσους πραγματικά πιστεύουν… Ένα ταξίδι στη χαμένη μαγεία των Χριστουγέννων, που θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους. Η συγκεκριμένη ταινία έκανε στην πρώτη προβολή της εισπράξεις 314 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Στο ελληνικό box office το φιλμ σε 2 εβδομάδες προβολής κοντά στα 4.500 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 14.10 & στις 16.20 μόνο το Σάββατο 31/12 & τη Δευτέρα 2/1 "Lyle, Lyle Crocodile - Λάιλ: Ο Φίλος μου ο Κροκόδειλος" Σκηνοθεσία: Josh Gordon & Will Speck Σενάριο: Will Davies Η οικογενειακή αυτή ταινία Αμερικανικής παραγωγής συνδυάζει πραγματικούς ηθοποιούς με στοιχεία ανιμέισον. Παίζουν οι: Javier Bardem, Constance Wu, Brett Gelman, Scoot McNairy, Winslow Fegley. Διάρκεια: 106 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν η Οικογένεια Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, ο μικρός γιός Josh δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του στο νέο σχολείο και τους νέους φίλους. Όλα όμως αλλάζουν όταν ανακαλύψει στη σοφίτα του νέου σπιτιού, τον Λάιλ (με τη φωνή του ποπ σταρ Shawn Mendes), έναν κροκόδειλο που αγαπά το τραγούδι, τα αφρόλουτρα, το χαβιάρι και την καλή μουσική. Οι δυο τους γίνονται γρήγορα οι καλύτεροι φίλοι, αλλά όταν ο Λάιλ απειλείται από τον γκρινιάρη γείτονα κύριο Grumps (Brett Gelman), η οικογένεια Primm πρέπει να μείνει ενωμένη σαν ορχήστρα και παρέα με τον χαρισματικό ιδιοκτήτη του Λάιλ, Hector P. Valenti (Javier Bardem) να αποδείξουν στον κόσμο ότι την οικογένεια τη βρίσκει κανείς στα πιο αναπάντεχα μέρη ακόμα και στο πρόσωπο ενός τραγουδιστή κροκόδειλου με χρυσή καρδιά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα 88 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 19.50 καθημερινά εκτός του Σαββάτου, παραμονή της Πρωτοχρονιάς «Η Συνωμοσία του Καΐρου- Boy From Heaven» Κοινωνικοπολιτικό θρίλερ παραγωγής 2022. ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σουηδία/ Φινλανδία/ Γαλλία/ Δανία. Διάρκεια: 126 λεπτά. Διανομή από Cinobo. Ο Ταρίκ Σαλέχ (Κάιρο Eμπιστευτικό) εμπνέεται από το Όνομα του Ρόδου και σκηνοθετεί ένα μυστήριο που εξελίσσεται σε παρανοϊκό εφιάλτη, τοποθετημένο στο ιστορικό Τέμενος Αλ-Αζχάρ του Καΐρου. Τολμηρά αντικληρικό σενάριο διαφθοράς και υποκρισίας, που βραβεύτηκε στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Σύνοψη O Άνταμ κερδίζει μια θέση στο Πανεπιστήμιο Αλ-Αζχάρ, το επίκεντρο της εξουσίας του σουνιτικού Ισλάμ. Λίγο μετά την άφιξή του στο Κάιρο, ο θρησκευτικός ηγέτης του πανεπιστημίου -ο Μεγάλος Ιμάμης- καταρρέει και πεθαίνει μπροστά στους μαθητές του. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μάχης με σκοπό την απόκτηση της θέσης του, ενώ ο Άνταμ γίνεται σύντομα πιόνι στην αδίστακτη διαμάχη επικράτησης μεταξύ της θρησκευτικής και της πολιτικής ελίτ της Αιγύπτου. Πρωταγωνιστούν οι: Φάρες Φάρες, Ταουφίκ Μπαρχόμ, Μεχντί Ντεμπί, Σεργουάν Χατζί. To κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών 2022 και είναι η Επίσημη Πρόταση της Σουηδίας για τα Όσκαρ 2023. Το αξιόλογο Σουηδικό θρίλερ «Η Συνωμοσία του Καΐρου» έκοψε στο ξεκίνημα του, 1.287 εισιτήρια σε 12 αίθουσες πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 15.30 μόνο το Σάββατο 31/12 & τη Δευτέρα 2/1 και στις 17.40 καθημερινά "Παράξενος Κόσμος - Strange World" Η νέα ταινία ψηφιακού ανιμέισον από το στούντιο της Ντίσνει είναι γεγονός και κυκλοφόρησε στις αίθουσες σε διανομή της Feelgood. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντον Χολ. Τρεις γενιές της θρυλικής οικογένειας εξερευνητών Κλέιντ βρίσκονται σε μια αχαρτογράφητη και επικίνδυνη περιοχή, όπου παραμονεύουν μυθικά πλάσματα. Οι διαφορές τους μπορεί να υπονομεύσουν την, αναμφίβολα, πιο κρίσιμη αποστολή τους. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Ντένις Κουέιντ, Λούσι Λιου, Τζέικ Τζίλενχαλ, κ.α. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Βαγγέλης Στρατηγάκος, Γιάννης Στεφόπουλος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, Στεφανία Γουλιώτη, Άγγελος Λιάγκος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ίρις Πανταζάρα, Γιώργος Μαντάς, Νικόλας Ζωζός, Βασιλική Σούτη, Μαρία Πλακίδη, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Στέλιος Ψαρουδάκης, Ανδρέας Ρήγας, Πάνος Τοψίδης, Χαρά Ζησιμάτου. Διάρκεια: 102 λεπτά. Η ταινία σε 5 εβδομάδες προβολής έχει κόψει στα ελληνικά ταμεία 25.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι μέχρι στιγμής στα 66 εκατ. δολάρια.