Δείτε πώς πήγε το εντυπωσιακό "Avatar The Way of Water" σε Πάτρα και πανελλαδικά

Το εντυπωσιακό και διάρκειας 192 λεπτών «Avatar: The Way of Water» του Καναδού δημιουργού Τζέιμς Κάμερον, μονοπώλησε όπως ήταν αναμενόμενο το κινηματογραφικό ενδιαφέρον το τετραήμερο που μας πέρασε (15-18/12/2022) και όπως διαβάσαμε στο flix.gr έκοψε σε συνολικά 220 αίθουσες πανελλαδικά όπου παίζεται, κοντά στα 70.000 εισιτήρια (για την ακρίβεια 68.284 εισιτήρια). Το νούμερο είναι αλήθεια πως δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν έχει προηγηθεί μεγάλη διαφήμιση για την συγκεκριμένη ακριβή ταινία που είναι σίκουελ του υπερεπιτυχημένου φιλμ του 2009 αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός πως το σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε Μουντιάλ (την Κυριακή αργά το απόγευμα έως το βράδυ που έγινε & η απονομή, είχε τον τελικό μεταξύ της Αργεντινής και της Γαλλίας) αλλά και το ότι κακά τα ψέματα παρατηρείται μία μείωση στην κινηματογραφική κίνηση.

Στην Πάτρα η ταινία προβάλλεται στα Options Cinemas πρώην Odeon Veso Mare όπου γίνονται δέκα προβολές τη μέρα, οι δύο εκ των οποίων είναι σε 3d καθώς και στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη (μία προβολή τη μέρα).

Στην Πάτρα λοιπόν υπολογίζεται πως είδαν την θεαματική ταινία με τα οικολογικά και όχι μόνο μηνύματα και τα εντυπωσιακά εφέ και τα μοναδικά υποβρύχια πλάνα, γύρω στους 2.200 θεατές με καλύτερη μέρα από πλευράς προσέλευσης το Σάββατο. Τα περίπου 2.000 εισιτήρια είναι από τα Options Cinemas & τα 200 από το Πάνθεον. Το πρόβλημα είναι και η διάρκεια καθώς αν το φιλμ ήταν μικρότερο θα μπορούσε να παίζεται και περισσότερες ώρες και ίσως να τραβούσε και παραπάνω θεατές. Πάντως η ταινία που στο rotten tomatoes έχει αρκετά καλό μέσο όρο 78%, αναμένεται να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών καθώς η νέα κινηματογραφική εβδομάδα και η επόμενη είναι η Χριστουγεννιάτικη και η Πρωτοχρονιάτικη αντίστοιχα και πολλοί επιλέγουν για τη διασκέδαση και ψυχαγωγία τους μία κινηματογραφική έξοδο, οπότε το «Avatar: The Way of Water» πιθανολογείται πως θα κυριαρχήσει στις επιλογές των σινεφίλ τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.

Ο Αλέξης Μπιτούνης από τα Options Cinemas πρώην Odeon Veso Mare μας είπε πως τα δείγματα ήταν καλά ενώ οι προβολές 3d όπου το εισιτήριο είναι 10 ευρώ προτιμήθηκαν σαφώς από περισσότερους θεατές, ενδεχομένως και τους πιο φανατικούς. Μην ξεχνάμε πως το «Avatar» το 2009 είχε χαρακτηριστεί ως ένα πρωτοποριακό φιλμ και ξαναδημιούργησε τη μόδα των τρισδιάστατων ταινιών.

Ο Παναγιώτης Κοτσαύτης από το Πάνθεον μας μετέφερε μιλώντας στο thebest.gr πως η εντύπωση που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι πως το νέο Avatar δεν δούλεψε όσο περίμεναν όλοι και δεν πολυπήγε με εξαίρεση τις 3d προβολές που «περπάτησαν» εμπορικά. Από την άλλη όπως προείπαμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η φετινή κινηματογραφική χρονιά όπως εξελίσσεται, χαρακτηρίζεται χειρότερη & από την περσινή που είμασταν μετά τον covid και πως θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ισορροπήσουν τα πράγματα και σε αυτό θα βοηθήσουν ταινίες event όπως το «Avatar The Way of Water». Τέλος στο εξωτερικό η ταινία πήγε αρκετά καλά αν & στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα νούμερα δεν ήταν αρκούντως εντυπωσιακά και σαρωτικά. Σύμφωνα με το boxofficemojo, στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής το ξεκίνημα ήταν στα 134 εκατ. δολάρια συν ακόμη 300,5 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι χώρες όπου άνοιξε πιο θεαματικά το νέο Avatar ήταν η Κίνα παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον covid (57,1 εκατ. δολάρια), η Νότια Κορέα (24,7 εκατ. δολάρια), η Γαλλία (19,3 εκατ.), η Γερμανία με 19,9 εκατ. δολάρια & η Ινδία με 18,1 εκατ.

Ο Κάμερον στο μεταξύ με ανάρτηση του στο twitter ευχαρίστησε όσους ήδη έκαναν το κινηματογραφικό τους ταξίδι στον πλανήτη Πανδώρα της ταινίας.

Κείμενο – ρεπορτάζ: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ