Πάτρα: Τι θα δούμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στις κινηματογραφικές αίθουσες

Η κινηματογραφική έξοδος τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είθισται να είναι μία αγαπημένη συνήθεια για όλους, οικογένειες, ζευγάρια, μεγαλύτερους σε ηλικία, πιτσιρικάδες.

Η ατμόσφαιρα ήδη ενόψει των γιορτινών ημερών που έφτασαν έχει ζεσταθεί με το θεαματικό και εντυπωσιακό φιλμ του βραβευμένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον «Avatar: The Way of Water» που ήδη προσελκύει πολλούς θεατές και το ίδιο προβλέπεται να γίνει και τις επόμενες μέρες αλλά και με άλλες ταινίες όπως την Χριστουγεννιάτικη κωμική περιπέτεια «Άγρια Νύχτα – Violent Night» σε σκηνοθεσία του Τόμι Γουερκόλα με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ στο ρόλο ενός Άη Βασίλη που έρχεται αντιμέτωπος με έναν παρανοϊκό κακοποιό μέσα σε μία έπαυλη. Η ταινία ήδη κοντεύει πανελλαδικά τα 25.000 εισιτήρια ενώ λογίζεται ως επιτυχία και στο εξωτερικό (55 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις μέχρι στιγμής).

Το thebest.gr μάζεψε τις ταινίες που θα βγουν τις επόμενες λαμπερές, γιορτινές μέρες στις κινηματογραφικές αίθουσες και που θα αποτελέσουν τις επιλογές των σινεφίλ, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η παρακολούθηση μίας ταινίας στον φυσικό της χώρο, στην αίθουσα με την μεγάλη οθόνη και τον σύγχρονο, ψηφιακό ήχο δεν συγκρίνεται με το σπίτι, τον καναπέ μας και τις…πλατφόρμες!

Για τους μικρούς μας φίλους λοιπόν καταφθάνει από 22/12/2022 ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στης ΗΠΑ η ταινία «Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία επιθυμία - Puss in Boots: The Last Wish» από την DreamWorks Animation (διανομή από Tulip). Φέτος λοιπόν τα Χριστούγεννα, το αγαπημένο, σκληροτράχηλο αιλουροειδές που λατρεύει το γάλα και αψηφά τον φόβο, επιστρέφει!

Ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο, αφού έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του.

Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το Πεφταστέρι και να επαναφέρει τις χαμένες ζωές, σε αυτή τη νέα περιπέτεια από το σύμπαν του Σρεκ!

«Αυτή η ταινία έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα τρελά διασκεδαστικό τρενάκι του λούνα παρκ γεμάτο κωμωδία, δράμα και φόβο. Είναι μια μεγάλη, περιπετειώδης κωμωδία δράσης. Ελπίζω οι θεατές να γελάσουν πολύ, ίσως να κλάψουν λίγο και τελικά να ζητωκραυγάσουν για άλλη μια φορά! Θα ήταν υπέροχο αν οι θεατές έβγαιναν από αυτή την ταινία νιώθοντας γεμάτοι ζωή!» ανέφερε ο σκηνοθέτης του φιλμ, Τζόελ Κρόφορντ.

Ακόμα πρεμιέρα κάνει η Ελληνικής παραγωγής κωμωδία με τίτλο «Army Baby» σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ (22/12). Στη διασκεδαστική και αστεία όπως φαίνεται από το τρέιλερ ταινία, η Μαρία Κωνσταντάκη κάνει μία Υπολοχαγό. Παίζουν και οι Ίαν Στρατής, Γεράσιμος Γεννατάς, Τάσος Παλαντζίδης, Μαριέλλα Σαββίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Μακαλιάς, κ.α. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Κορδέλλα. Παραμονές Χριστουγέννων, σε ένα στρατόπεδο κάπου στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον ‘Έβρο, ένα ταξί καταφθάνει έξω από την πύλη και μεταφέρει, ασυνόδευτο, ένα μωρό. Ο ταξιτζής ενημερώνει το φυλάκιο πως η μαμά του μωρού το στέλνει στον μπαμπά του (Ίαν Στρατής) που υπηρετεί την θητεία του. Από εκείνη την στιγμή ξεκινούν όλα…

Το απρόσμενο γεγονός βραχυκυκλώνει τους πάντες ενώ οι φαντάροι θα συνωμοτήσουν παρέχοντας κάλυψη και φροντίδα και αναλαμβάνουν βάρδιες… babysitting!

Λίγο πριν την Πρωτοχρονιά καταφθάνει (29/12) η κωμική και ρομαντική περιπέτεια με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον γοητευτικό Τζος Ντουχαμέλ, «Γάμος μετ’ εμποδίων – Shotgun Wedding» σε σκηνοθεσία Jason Moore. Η Darcy και ο Tom συγκεντρώνουν τις αξιαγάπητες αλλά πολύ παρεμβατικές οικογένειες του σε ένα απόλυτα εξωτικό προορισμό για τον γάμο τους. Μόνο που η σχέση των μελλόνυμφων γεμίζει σύννεφα και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό ξαφνικά γίνονται όλοι θύματα μιας παράξενης ομηρείας. Η φράση "μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος" αποκτά μια τελείως διαφορετική ερμηνεία καθώς η Darcy και ο Tom παλεύουν να σώσουν τους αγαπημένους τους, εκτός κι’ αν προλάβουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλο πρώτα!

Επίσης συν εκπνοή της χρονιάς (29/12) βγαίνει μία ταινία όχι μόνο για τους μουσικόφιλους αλλά και & γενικότερα, το φιλμ «Whitney Houston I Wanna Dance with Somenody» (διανομή από την Feelgood) σε σκηνοθεσία της Kasi Lemmons που προμοτάρεται ως ένας θριαμβευτικός φόρος τιμής στο ταλέντο της απαράμιλλης σταρ της ποπ, της αξέχαστης Whitney Houston. Το σενάριο είναι του υποψήφιου για Oscar, Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), η παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια είναι η Βρετανή, βραβευμένη με BAFTA, Naomi Ackie. Η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή, της υπέροχης Γουίτνει Χιούστον που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή το 2012.

Δεν θα λείψουν από τις κινηματογραφικές οθόνες τα φετινά Χριστούγεννα και πιο ιδιαίτερες, σινεφίλ επιλογές όπως το βραβευμένο στις Κάννες, πολιτικό θρίλερ «Η Συνωμοσία του Καΐρου - Boy From Heaven» (από 22 Δεκεμβρίου 2022 στην Ελλάδα σε διανομή του cinobo.com).

Το φιλμ αποτελεί την Επίσημη Πρόταση της Σουηδίας για τα Όσκαρ 2023 και δη την κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης (διεθνούς) ταινίας.

Το Deadline έκανε λόγο για ένα καταιγιστικό πολιτικό θρίλερ και η εφημερίδα The Guardian για μία γενναία ταινία.

Ο 50χρονος Ταρίκ Σαλέχ (Κάιρο Εμπιστευτικό) σκηνοθετεί ένα μυστήριο που εξελίσσεται σε παρανοϊκό εφιάλτη, τοποθετημένο στο ιστορικό τέμενος Αλ-Αζχάρ του Καΐρου.

Λίγο πριν την Πρωτοχρονιά βγαίνει από την Odeon μία ταινία που όπως λένε οι κριτικοί μάλλον θα φέρει τον πρωταγωνιστή της, τον σημαντικό Βρετανό ηθοποιό Μπιλ Νάι έως την υποψηφιότητα του βραβείου Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου. Ο λόγος για το φιλμ «Living - Αισθάνομαι Ζωντανός» σε σκηνοθεσία Όλιβερ Ερμάνους. Στο Λονδίνο το 1952, ο Γουίλιαμς, ένας βετεράνος δημόσιος υπάλληλος, αποτελεί ένα μικρό γρανάζι στην γραφειοκρατία της αναδόμησης της μεταπολεμικής Αγγλίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Καθώς άπειρα χαρτιά κατακλύζουν το γραφείο του, μαθαίνει ότι έχει μία θανάσιμη ασθένεια. Έτσι ξεκινάει να ψάχνει κάποιο νόημα στη ζωή του όσο του μένει ακόμα χρόνος.

Οι πρώτες του δοκιμές, με περιορισμένη επιτυχία, είναι να υποκύψει στην ακολασία κατά την διάρκεια μίας ξέφρενης νύχτας στο Μπράιτον με την παρέα ενός μποέμ συγγραφέα που συναντά εκεί. Όταν επιστρέφει στο Λονδίνο, αγνοεί τις οικογενειακές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις για μέρες. Αλλά σύντομα τον ιντριγκάρει μία νέα συνάδελφος στο γραφείο του, η Μάργκαρετ, η οποία αποτελεί ακριβές παράδειγμα του τι είναι η ζωή και το να ζεις πραγματικά. Καθώς η φιλία τους εξελίσσεται, του δείχνει πώς να χαλιναγωγήσει τα χρόνια εμπειρίας και αφοσίωσης που έχει στην πλάτη του σε μία τελευταία και απλόχερη προσπάθεια να δημιουργήσει, παρά τα εμπόδια, ένα πρότζεκτ για τα παιδιά μίας φτωχής περιοχής του Λονδίνου. Αυτό επιβραβεύει τον Γουίλιαμς με μία αποκαλυπτική κατανόηση της ευτυχίας και του νοήματος της ζωής.

Με το νέο χρόνο και δη από την Πέμπτη 5/1/2023 θα ξεκινήσει να παίζεται η ταινία ψηφιακού ανιμέισον με τίτλο «Marmaduke» σε σκηνοθεσία Mark Dippe, όπου σύμφωνα με το σενάριο, ένας θρυλικός εκπαιδευτής σκύλων πιστεύει πως μπορεί να μεταμορφώσει τον Μάρμαντιουκ από έναν απείθαρχο, μα αξιολάτρευτο Γερμανικό Μολοσσό στον επόμενο νικητή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκύλων.

Με παρουσία σε 660 εφημερίδες, 20 διαφορετικών χωρών, δυο ντουζίνες βιβλία που έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως, αλλά και νικητής του βραβείου National Cartoonist Society’s, ο Μάρμαντιουκ συντροφεύει τους μικρούς αναγνώστες από το 1954, εδώ δηλαδή και 69 χρόνια.

O αξιολάτρευτα σκανταλιάρης Μάρμαντιουκ είναι η επιτομή του οικόσιτου σκύλου. Έτοιμος ανά πάσα στιγμή για σκανταλιά, αλλά με βαθιά αίσθηση της αγάπης και της ευθύνης για την οικογένειά του. Έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού, επειδή είναι πραγματικό σκυλί.

Είτε σώζει ένα αδέσποτο γατάκι, είτε παίζει με παιδιά, ή ακόμα και όταν πλησιάζει ηλικιωμένους στο πάρκο, πάντοτε κάνει τους θαυμαστές του να χαμογελάνε. Τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο από την καρδιά του Μάρμαντιουκ, ούτε ακόμα και οι ήδη γιγαντιαίες πατούσες του.

Η σκηνοθεσία είναι του Μαρκ Ντιπέ. Σενάριο: Μπάιρον Κάβανα.

Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Βασίλης Μήλιος, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Τάκης Σακελλαρίου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Λένα Μαραβέα, Στεφανία Φιλιάδη, Γιώργος Σκουφής, Σοφία Τσάκα, Άννα Σταματίου, Όθωνας Μεταξάς και Λένα Μαραβέα. Διάρκεια: 88 λεπτά και διανομή από την Odeon.

Τέλος με το νέο χρόνο, στις 5 Ιανουαρίου 2023 έχει προγραμματιστεί η έξοδος της κωμικής περιπέτειας με τίτλο «Operation Fortune : Η Μεγάλη Απάτη» (διανομή από την Odeon) σε σκηνοθεσία του Γκάι Ρίτσι.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζέισον Στέιθαμ, Όμπρεϊ Πλάζα, Τζος Χάρτνετ, Χιου Γκραντ, Κάρι Έλγουις, Μπάγκσι Μαλόουν.

Διάρκεια: 114 λεπτά.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο υπερ-κατάσκοπος Όρσον Φόρτουν (Τζέισον Στέιθαμ) πρέπει να εντοπίσει και να σταματήσει την πώληση μιας νέας θανατηφόρας τεχνολογίας από τον εκατομμυριούχο Μπρόκερ Γκρεγκ Σάιμοντς (Χιου Γκραντ). Αναγκασμένος να συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες (Όμπρεϊ Πλάζα, Κάρι Έλγουις, Μπάγκσι Μαλόουν), ο Φόρτουν και η ομάδα του στρατολογούν τον μεγαλύτερο Χολυγουντιανό σταρ Ντάνι Φρανκέσκο (Τζος Χάρτνετ) για να τους βοηθήσει να σώσουν τον κόσμο.

Βέβαια οι σινεφίλ αδημονούν για την έξοδο της κοινωνικής ταινίας σε σκηνοθεσία του Ντάρεν Αρονόφσκι «Η Φάλαινα – The Whale» με την αποκαλυπτική και συγκινητική ερμηνεία του Μπρένταν Φρέιζερ που σίγουρα θα είναι υποψήφιος για το Όσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας.

Το συγκεκριμένο φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις 12/1 από την Tanweer.