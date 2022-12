Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody: Η πολυαναμενόμενη ταινία βγαίνει στις αίθουσες πριν λήξει ο χρόνος

Στην ταινία, θα ακούσουμε τα εξής τραγούδια

Greatest Love of All

Home

You Give Good Love

If You Say My Eyes Are Beautiful (duet with Jermaine Jackson) Where Do Broken Hearts Go

Saving All My Love

How Will I Know

I Wanna Dance with Somebody

Far Enough (unreleased)

The Star-Spangled Banner

Run To You

I Will Always Love You (Live at the Concert for a New South Africa) Why Does It Hurt So Bad

It’s Not Right, But It’s OK

I’m Every Woman

I’m Your Baby Tonight

So Emotional

One Moment in Time

Million Dollar Bill

My Name Is Not Susan

I Didn’t Know My Own Strength

The Impossible Medley (I Loves You, Porgy / And I Am Telling You I’m Not Going / I Have Nothing)

Ταυτότητα ταινίας

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Σκηνοθεσία: Kasi Lemmons

Σενάριο: Anthony McCarten

Πρωταγωνιστούν: Naomi AckieStanley TucciAshton Sanders

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Barry Ackroyd

Σκηνογραφία: Gerald Sullivan

Κοστούμια: Charlese Antoinette Jones

Μοντάζ: Daysha Broadway

Πρωτότυπη Μουσική: Chanda Dancy

Έτος παραγωγής: 2022

Διάρκεια: 2 ώρες 26 λεπτά