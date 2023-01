Χόλιγουντ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

Μετά τις Χρυσές Σφαίρες & την απονομή τους και με τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ να πλησιάζουν, είχαμε τώρα & την ανακοίνωση της λίστας με τις υποψηφιότητες για τα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών – Screen Actors Guild, τα οποία φέτος θα πραγματοποιηθούν στις 26 Φεβρουαρίου 2023 και όπως κάθε χρόνο έχουν βαρύνουσα σημασία. Όπως τονίζει το flix.gr αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος σίγουρος προπομπός για τις κατηγορίες ηθοποιών στα Όσκαρ.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 11/1 και όπως βλέπουμε, οι ταινίες «The Banshees of Inisherin» και «Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα Όλα» κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος με τις λίστες να είναι πάνω κάτω οι αναμενόμενες, ξεκαθαρίζοντας έτσι το τοπίο και για τις αντίστοιχες κατηγορίες στα Όσκαρ. Υπάρχουν και μερικές τρανταχτές απουσίες όπως εκείνες της Μισέλ Γουίλιαμς για την α’ γυναικεία ερμηνεία για το «The Fabelmans» (στις Χρυσές Σφαίρες ήταν υποψήφια στην κατηγορία δράμα αλλά έχασε από την Κέιτ Μπλάνσετ) και του Τομ Κρουζ για το «Top Gun: Maverick», δυο ερμηνείες που ακούγονταν αρκετά πως, τουλάχιστον, θα ήταν μέσα στις πεντάδες του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών.

Στην Ακαδημία των Όσκαρ όπως είναι γνωστό ένα μεγάλο ποσοστό των μελών που πλησιάζει το 30% είναι ηθοποιοί.

Οι νικητές των 29ων Screen Actors Guild Awards θα ανακοινωθούν στις 26 Φεβρουαρίου με την προβολή τους φέτος να γίνεται από το κανάλι του Netflix στο YouTube, ενώ από του χρόνου θα μεταδίδεται live από τη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τις υποψηφιότητες.

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άντζελα Μπάσετ, «Black Panther: Wakanda Forever»

Χονγκ Τσάου, «The Whale – Η Φάλαινα»

Κέρι Κόντον, «The Banshees of Inisherin»

Τζέιμι Λι Κέρτις, «Everything Everywhere All At Once»

Στέφανι Χσου, «Everything Everywhere All At Once»

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος

Πολ Ντάνο, «The Fabelmans»

Μπρένταν Γκλίζον, «The Banshees of Inisherin»

Μπάρι Κέογκαν, «The Banshees of Inisherin»

Κε Χουί Κουάν, «Everything Everywhere All At Once»

Έντι Ρεντμέιν, «The Good Nurse».

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος

Κέιτ Μπλάνσετ, «Tar»

Βαϊόλα Ντέιβις, «The Woman King»

Άνα ντε Αρμας, «Blonde»

Ντάνιελ Ντεντγουάιλερ, «Till»

Μισέλ Γέο, «Everything Everywhere All At Once».

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Όστιν Μπάτλερ, «Elvis» (ο οποίος κέρδισε και την Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Δράμα)

Κόλιν Φάρελ, «The Banshees of Inisherin» (τιμήθηκε και με τη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία κωμωδία)

Μπρένταν Φρέιζερ, «The Whale»

Μπιλ Νάι, «Living – Αισθάνομαι Ζωντανός»

Άνταμ Σάντλερ, «Hustle»

Καλύτερο Καστ σε Ταινία

Babylon του Ντάμιεν Σαζέλ

The Banshees of Inishering

Everything Everywhere All At Once

The Fabelmans

Women Talking.

Καλύτερη Ομάδα Σταντ σε Ταινία

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Ton Gun: Maverick

The Woman King.

Καλύτερος Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Στιβ Καρέλ, «The Patient»

Τάρον Εγκερτον, «Black Bird»

Σαμ Έλιοτ, «1883»

Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, «Black Bird»

Έβαν Πίτερς, «Dahmer» (πήρε την αντίστοιχη Golden Globe).

Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά

Έμιλι Μπλαντ, «The English»

Τζέσικα Τσαστέιν, «George and Tammy»

Τζούλια Γκάρνερ, «Inventing Anna»

Νισι Νας Μπετς, «Dahmer»

Αμάντα Σέιφριντ, «The Dropout».

Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Άντονι Κάριγκαν, «Barry»

Μπιλ Χέιντερ, «Barry»

Στιβ Μάρτιν, «Only Murders in the Building»

Μάρτιν Σορτ, «Only Murders in the Building»

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, «The Bear».

Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Κριστίνα Απλγκέιτ, «Dead to Me»

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Κουίντα Μπρούσνον, «Abbot Elementary»

Τζίνα Ορτέγκα, «Wednesday»

Τζιν Σμαρτ, «Hacks»

Καλύτερο Καστ σε Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building.

Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζόναθαν Μπανκς, «Better Call Saul»

Τζέισον Μπέιτμαν, «Ozark»

Τζεφ Μπρίτζες, «The Old Man»

Μπομπ Ομπενκίρκ, «Better Call Saul»

Άνταμ Σκοτ, «Severance»

Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Κούλιτζ, «The White Lotus»

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, «The Crown»

Τζούλια Γκάρνερ, «Ozark»

Λόρα Λίνεϊ, «Ozark»

Ζεντάγια, «Euphoria».

Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

Καλύτερη Ομάδα Σταντ σε Τηλεοπτική Σειρά

Andor

The Boys

House of the Dragon

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Stranger Things.