Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών – Μάχη ανάμεσα σε Σπίλμπεργκ και ΜακΝτόνα

H Ένωση Αμερικάνων Σκηνοθετών (Directors Guild of America) ανακοίνωσε τους υποψηφίους της για τα φετινά της βραβεία, τα οποία θα απονείμει στις 18 Φεβρουαρίου 2023.

Στην λίστα, η οποία φέτος αποτελείται μόνο από άντρες, τέθηκαν υποψήφιοι ο Τοντ Φιλντ για το «Tar» με την Κάιτ Μπλάνσετ, τους Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ για τη μεγάλη έκπληξη, το «Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα Όλα» με τις Μισέλ Γέο και Τζέιμι Λι Κέρτις, τον Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin» με τον Κόλιν Φάρελ, τον φετινό νικητή στις Χρυσές Σφαίρες, Στίβεν Σπίλμπεργκ για το αυτοβιογραφικό «The Fabelmans» και, μια μικρή έκπληξη, τον Τζόζεφ Κοζίνσκι για το «Top Gun: Maverick» με τον Τομ Κρουζ.

Έξω έμειναν σκηνοθέτες όπως η Σάρα Πόλεϊ του «Women Talking» που ίσως τα καταφέρει στην 5άδα των Όσκαρ, ο Μπαζ Λούρμαν για το «Elvis» με τον Όστιν Μπάτλερ, ο Τζέιμς Κάμερον για το ιδιαίτερα επιτυχημένο εμπορικά «Avatar: The Way of Water» και ο Σ.Σ. Ρατζαμούλι («RRR»), όπως αναφέρει το flix.gr.

Όπως τονίζεται σπάνια οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικάνων Σκηνοθετών βρίσκονται σε αρμονία με τις υποψηφιότητες Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα Όσκαρ, με την τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο να ήταν το 2010 όταν και οι πέντε τότε υποψήφιοι σκηνοθέτες για το βραβείο του DGA ήταν υποψήφιοι και για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων για τα 75α DGA Awards στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές κατηγορίες έχει ως εξής:

Σκηνοθεσία σε Ταινία

Τοντ Φιλντ, «Tar»

Τζόζεφ Κοζίνσκι, «Top Gun: Maverick»

Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ, «Everything Everywhere All At Once»

Μάρτιν ΜακΝτόνα «The Banshees of Inisherin»

Στίβεν Σπίλμπεργκ, «The Fabelmans».

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν, «Ozark»

Νινς Γκίλιγκαν, «Better Call Saul»

Σαμ Λέβινσον, «Euphoria»

Αόφι ΜακΑρντλ, «Severnance»

Μπεν Στίλερ, «Severance».

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης

Άλις Ντιόπ, «Saint Omer»

Οντρεϊ Ντιγούαν, «Happening»

Τζον Πάτον Φορντ, «Emily the Criminal»

Αντονέτα Αλαμάτ Κουσιτζάνοβιτς, «Murina»

Σάρλοτ Γουέλς, «Aftersun» που είδαμε και στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη.

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά

Τιμ Μπάρτον, «Wednesday»

Μπιλ Χέιντερ, «Barry»

Εϊμι Σέρμαν-Παλαντίνο, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Κρίστοφερ Στόρερ, «The Bear»

Μάικ Γουάιτ, «The White Lotus».

Σκηνοθεσία σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Έρικ Απέλ, «Weird: The Al Yankovic Story»

Ντέμπορα Τσόου, «Obi-Wan Kenobi»

Τζέρεμι Ποντέσα, «Station Eleven»

Ελεν Σέιβερ, «Station Eleven»

Τομ Βερίκα, «Inventing Anna».

Σκηνοθεσία σε Ντοκιμαντέρ

Σάρα Ντόσα, «Fire of Love»

Μάθιου Χέιμαν, «Retrograde»

Λάουρα Πόιτρας, «All the Beauty and the Bloodshed»

Ντάνιελ Ρόερ, «Navalny»

Σόνακ Σεν, «All That Breathes».

Σκηνοθεσία σε Variety/Talk Shows

Πολ Γκ. Κέισι, «Real Time With Bill Maher»

Τζιμ Χόσκινσον, «The Late Show With Stephen Colbert»

Ντέιβιντ Πολ Μάγιερ, «The Daily Show With Trevor Noah»

Λιζ Πάτρικ, «Saturday Night Live»

Πολ Πενολίνο, «Last Week With John Oliver».

Σκηνοθεσία σε Variety/Talk Show Special

Ιαν Μπέργκερ, «The Daily Show with Trevor Noah Presents: Jordan Klepper Fingers the Globe ‑ Hungary for Democracy»

Χάμις Χάμιλτον, «Super Bowl LVI»

Τζέιμς Μέριμαν, «Norman Lear: 100 Years of Music and Laughter»

Μάρκους Ραμπόι, «Mark Twain 2022: Celebrating Jon Stewart»

Γκλεν Βάις, «The 75th Annual Tony Awards».

Σκηνοθεσία σε Reality

Τζόζεφ Χ. Γκίλντρι, «The Big Brunch»

Κάρι Χάβελ, «The Go-Big Show»

Ριτς Κιμ, «Lego Masters», «FBoy Island»

Μπεν Σιμς, «Running Wild With Bear Grylls»

Σκηνοθεσία σε Παιδικό Πρόγραμμα

Τιμ Φεντέρλ, «Better Nate Than Ever»

Μπόνι Χάντ, «Amber Brown”

Ντιν Ισραέλαιτ, «Are You Afraid of the Dark?»

Μάικλ Λέμπεκ, «Snow Day the Musical»

Αν Ρέντον, «Best Foot Forward».