Πλούσια βολάν και ατέλειωτη λάμψη στα Grammys 2023, θριάμβευσαν Μπιγιονσέ και Χάρι Στάιλς

H μεγαλύτερη μουσική γιορτή της Αμερικής, τα Grammys 2023, τίμησε τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς. Στην θεαματική 65η ετήσια τελετή απονομής με οικοδεσπότη τον Trevor Noah, στην Crypto Arena, οι μεγάλοι θριαμβευτές ήταν αναμφίβολα η Μπιγιονσέ και ο Χαρι Στάιλς. Η συγκομιδή της πρώτης σε Grammys έγραψε ιστορία φθάνοντας τα 32, ενώ ο δεύτερος πήρε την πολυπόθητη διάκριση του άλμπουμ της χρονιάς αλλά και του κορυφαίου ποπ φωνητικού άλμπουμ για το «Ηarry’s House». Επιβραβεύτηκαν ακόμα η Αντέλ για την ερμηνεία της στο hit «Easy on me» αλλά και η ηθοποιός Βαιόλα Ντέιβις στην κατηγορία καλύτερη αφήγηση ηχητικού βιβλίου, δηλαδή για τα απομνημονεύματά της.

Η Μπιγονσέ πάντως πρωταγωνίστησε στη βραδιά λόγω του υπέροχου άλμπουμ της «Renaissance» και διαθέτοντας πια τα περισσότερα Grammy’s από κάθε άλλον. Ξεχώρισε στην κατάταξη χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής με καλύτερο R&B τραγούδι το «Cuff It», στις υποψηφιότητες καλύτερης παραδοσιακής R&B ερμηνείας για το «Plastic Off The Sofa» και καλύτερης χορευτικής/ηλεκτρονικής ηχογράφησης για το «Break My Soul»). Kαι από στυλιστικής πλευράς όμως ήταν στο επίκεντρο της προσοχής επιλέγοντας στράπλες Gucci φόρεμα σε μεταλλικούς τόνους με «τεατράλε» βολάν- έστω κι αν έφθασε με καθυστέρηση «χάνοντας» το red carpet. Εθεάθη και με επιπλέον outfits, επενδύοντας στο style Schiaparelli και στις τάσεις κορσέ και βελούδου.