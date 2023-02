Δείτε τις υποψηφιότητες της Ένωσης Αμερικανών Σεναριογράφων: Έχουν διαφορές με τα Όσκαρ

Αξίζει να διευκρινιστεί όπως γράφει & το flix.gr, πως η βασική διαφορά με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στις κατηγορίες των σεναρίων είναι ότι οι σεναριογράφοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου - Writers Guild of America για να μπορούν να είναι υποψήφιοι. Έτσι ταινίες όπως «Τα Πνεύματα του Ινίσεριν», το «Aftersun», το «Όλα Ήσυχα στο Δυτικό Μέτωπο», «Η Φάλαινα», «Το Τρίγωνο της Θλίψης» και άλλες ταινίες δεν μπόρεσαν να είναι υποψήφιες σε κάποια κατηγορία.

Από τις Οσκαρικές πεντάδες του καλύτερου διασκευασμένου και πρωτότυπου σεναρίου, βρίσκουμε στις υποψηφιότητες του Σωματείου τα «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Top Gun: Maverick» και «Women Talking» στην κατηγορία του διασκευασμένου ενώ στο πρωτότυπο, τα σενάρια των φιλμ «Everything Everywhere All At Once – Τα Πάντα Όλα», «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και «Tar» του Τοντ Φιλντ.