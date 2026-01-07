Πάτρα: "Φύσηξε άγγελος καιρός" - Μουσικοποιητική βραδιά στο Μηχανουργείο

Το Σάββατο 10/1/2026 και ώρα 20:30
"Φύσηξε άγγελος καιρός". Έτσι τιτλοφορείται η ξεχωριστή, όπως αναμένεται, μουσική βραδιά γεμάτη στίχους και μελωδίες, όπου η ποίηση συναντά το τραγούδι. Η μουσική βραδιά διοργανώνεται στον Πολυχώρο Μηχανουργείο (Θέατρο Τέχνης & Πολιτισμού στην οδό Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα) αυτό το Σάββατο 10/1/2026 και ώρα 20:30 μ.μ.
Η εκδήλωση "Φύσηξε άγγελος καιρός" είναι μια πρωτοβουλία του Πολυχώρου Μηχανουργείο.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακουστούν τραγούδια από μελοποιημένους στίχους κυρίως Πατρινών ποιητών.
Συντελεστές της εκδήλωσης:
Μελοποίηση – ενορχήστρωση: DRITAN HASBIU
ΠΙΑΝΟ: ELENA FEDKO
ΤΣΕΛΟ: NIKOLAI KOMISSAROV.
Eρμηνεία:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑ,
ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.
Ποίηση:
ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ Λ.ΒΡΕΤΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ.
