Πάτρα: "Φύσηξε άγγελος καιρός" - Μουσικοποιητική βραδιά στο Μηχανουργείο

"Φύσηξε άγγελος καιρός". Έτσι τιτλοφορείται η ξεχωριστή, όπως αναμένεται, μουσική βραδιά γεμάτη στίχους και μελωδίες, όπου η ποίηση συναντά το τραγούδι. Η μουσική βραδιά διοργανώνεται στον Πολυχώρο Μηχανουργείο (Θέατρο Τέχνης & Πολιτισμού στην οδό Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα) αυτό το Σάββατο 10/1/2026 και ώρα 20:30 μ.μ.

Η εκδήλωση "Φύσηξε άγγελος καιρός" είναι μια πρωτοβουλία του Πολυχώρου Μηχανουργείο.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα ακουστούν τραγούδια από μελοποιημένους στίχους κυρίως Πατρινών ποιητών.

Συντελεστές της εκδήλωσης:

Μελοποίηση – ενορχήστρωση: DRITAN HASBIU

ΠΙΑΝΟ: ELENA FEDKO

ΤΣΕΛΟ: NIKOLAI KOMISSAROV.

Eρμηνεία:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑ,

ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Ποίηση:

ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΣΤΑΙΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Λ.ΒΡΕΤΤΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ.