Ασλανίδης για Καρυστιανού: Περιμέναμε να παραιτηθεί - Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα

Την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζήτησε ο Παύλος Ασλανίδης, μετά τις ανακοινώσεις της για τη δημιουργία νέου κομματικού φορέα.

Ο κ. Ασλανίδης έκανε λόγο για «ηθικό ζήτημα», τονίζοντας πως ο Σύλλογος δεν δημιουργήθηκε ώστε να γίνει εφαλτήριο για «προσωπικές φιλοδοξίες».

«Πριν από δύο εβδομάδες που είχε πει ότι πάει για κόμμα είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως ΔΣ, ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι για όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε και σίγουρα δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα και πολιτικό φορέα. Εμείς συστήσαμε τον Σύλλογο μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, όχι για την κομματικοποίηση, γιατί το έγκλημα είναι βαθιά πολιτικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες. Και, απ’ ό,τι άκουσα, το έχει πάει και πέρα-πέρα, για ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών και για ανάληψη εξουσίας. Είναι δυνατόν; Είμαστε απέναντι σε αυτό», είπε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Μπορεί να προκριθούν εκλογές νωρίτερα από τον Μάρτιο και να λήξει η θητεία της. Εμείς περιμέναμε να παραιτηθεί από την ημέρα που το είπε, συνεχίζει και βγαίνει και μιλάει για κομματικό φορέα. Είναι ηθικό το θέμα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μιλάς εκ μέρους ενός συλλόγου και να πατάς σε δύο βάρκες, να λες “είμαι πρόεδρος συλλόγου και πάω να κάνω κόμμα”, αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να γίνει κόμμα», πρόσθεσε.

«Η κ. Καρυστιανού από τη στιγμή που λέει ότι θα συστήσει κόμμα, δεν έχει καμιά σχέση με το τι θα γίνει στην επέτειο. Βέβαια, ως γονέας μπορεί να έρθει να μιλήσει, όχι όμως ως πολιτικό πρόσωπο», εξήγησε. «Επειδή άκουσα ότι είπε πως κάποιοι συγγενείς είναι μαζί της, σας διαβεβαιώ ότι με όλους που έχουμε μιλήσει, και εκτός Συλλόγου, δεν είναι κανένας μαζί της σε αυτό το εγχείρημά της», συμπλήρωσε. «Δεν μου προκαλεί απογοήτευση. Εμείς θα συνεχίσουμε, μας ενδιαφέρει να αποκαλύψουμε το έγκλημα, μας ενδιαφέρει η αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική μας προβολή και ούτε μας ενδιαφέρει να ξεπλύνουμε το έγκλημα», επισήμανε ο κ. Ασλανίδης.