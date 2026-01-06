Η Πειραματική Σκηνή του θεάτρου Περι-τεχνών παρουσιάζει την παράσταση: «Septem Affectus»- 7 Θανάσιμα Αμαρτήματα

Η θεατρική ομάδα Περι-Τεχνών παρουσιάζει την παράσταση «Septem Affectus» – 7 Θανάσιμα Αμαρτήματα, στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2026 στο Θέατρο Act στην Πάτρα.

Υπάρχουν παραστάσεις που απλώς παρακολουθείς… και υπάρχουν παραστάσεις που σε αγγίζουν, σε ταρακουνούν, σε κάνουν να αναμετρηθείς με τον ίδιο σου τον εαυτό.

Η νέα παραγωγή της πειραματικής σκηνής του Θεάτρου Περι-Τεχνών, με τίτλο «Septem affectus» – 7 Θανάσιμα Αμαρτήματα, ανήκει ακριβώς σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία.

Στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2026 το Θέατρο Act στην Πάτρα μεταμορφώνεται σε έναν καθρέφτη της ανθρώπινης φύσης, εκεί όπου η αμαρτία συναντά την επιθυμία, και η ενοχή γίνεται τέχνη. Οι ηθοποιοί δεν υποδύονται απλώς ρόλους· μεταμορφώνονται σε προσωποποιήσεις συναισθημάτων, σε φωνές της συνείδησης, σε κραυγές της σιωπής μας. Ο θεατής δεν κάθεται απλώς στην πλατεία — συμμετέχει εσωτερικά, καθώς κάθε σκηνή μοιάζει να τον καλεί να αναμετρηθεί με τις δικές του αδυναμίες.

Σκηνοθετικά, η παράσταση κινείται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το συμβολικό.

Οι φωτισμοί, η κινησιολογία, οι ήχοι και τα χρώματα λειτουργούν ως ψυχολογικά τοπία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εξομολόγησης και μεταμόρφωσης. Η μουσική, πότε υπόγεια και πότε εκρηκτική, ακολουθεί τον παλμό της ανθρώπινης ψυχής, ενώ η εικαστική προσέγγιση της σκηνής δίνει την αίσθηση ότι κάθε «αμάρτημα» είναι ένας πίνακας ζωγραφισμένος με φως και σκοτάδι.

Η παράσταση μάς υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι ούτε άσπρη ούτε μαύρη, είναι όλες οι αποχρώσεις ανάμεσά τους. Κι αν το θέατρο είναι ο καθρέφτης της ζωής, τότε το «Septem affectus» μάς προκαλεί να κοιταχτούμε κατάματα, χωρίς φόβο, χωρίς ενοχή. Γιατί ίσως, μέσα στην αναγνώριση της αμαρτίας, να βρίσκεται η αρχή της συγχώρεσης.

*ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ +18

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία- Training: Περιστάνη Καραμούζη

Συγγραφή Θεατρικού κειμένου: Χρήστος Γελέκας

Μουσική Επιμέλεια: Περιστάνη Καραμούζη

Σκηνικά: Μαρίνα Σμυρλάκη

Κοστούμια: Τheater team

Photo: Θανάσης Ρετζόνης

Μake up artist- Mάιρα Κυβράνογλου

Επιμέλεια γραφιστικών : Νατάσσα Σέρβου ‘’patitiri design’’

Παραγωγή: ‘’ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙ-ΤΕΧΝΩΝ’’

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ:

*Nέμεσις: Σωτηρία Αραπίτσα

Χρήστος Γελέκας

Ευτυχία Ντούπη

Μαρία Κυβράνογλου

Νικόλ Παπαλάμπρου

Χρύσα Ρούσσου

Φάνης Τυράκης

Μαρίνα Σμυρλάκη

Info

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 & ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ώρα : 20.00

Γενική Είσοδος: 15 ευρώ – Προπώληση 13 ευρώ - ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ (επικοινωνήστε με την γραμματεία του θεάτρου

Περι-Τεχνών)

Προαγορά εισιτηρίων, προπώληση : https://www.ticketservices.gr/