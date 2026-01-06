«Septem Affectus»: Η νέα σωματική και ποιητική παράσταση των Περι-τεχνών στο θέατρο act

Το TheBest.gr συναντά την Πέρη Καραμούζη, σκηνοθέτη της θεατρικής ομάδας Περι-τεχνών που παρουσιάζει αυτό το Σαββατοκύριακο τη νέα της παράσταση «Septem Affectus», μια σωματική και ποιητική θεατρική εμπειρία που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών. Η παράσταση θα παιχτεί 10 και 11 Ιανουαρίου στις 20.00 στο θέατρο act και είναι αυστηρώς ακατάλληλη για ανηλίκους.

Κυρία Καραμούζη τι πραγματεύεται αυτό το έργο που μας έχει τραβήξει την προσοχή από τις πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες και τον ασυνήθιστο λατινοαγγλικό τίτλο;

Το «Septem Affectus» πραγματεύεται τις επτά βασικές ανθρώπινες συναισθηματικές καταστάσεις, επτά “affectus” που διατρέχουν τον άνθρωπο διαχρονικά: τον φόβο, την αλαζονεία ,τον θυμό, τη λύπη, την ενοχή, την σαρκική επιθυμία.

Ο λατινοαγγλικός τίτλος λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, στο αρχέγονο και το σύγχρονο, υποδηλώνοντας ότι τα συναισθήματα αυτά είναι κοινά σε όλους τους πολιτισμούς και όλες τις εποχές. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την παράσταση αποτυπώνουν μια μεγάλη ένταση. Σε συνεργασία με τον φωτογράφο μας, δεν θα μπορούσε να προκύψει κάτι άλλο εκτός από ένα τόσο ρεαλιστικό αποτέλεσμα, που αποτυπώνει πιστά το ύφος και την ατμόσφαιρα του έργου. Η παράσταση δεν αφηγείται μια γραμμική ιστορία· δημιουργεί εικόνες, καταστάσεις και σωματικά τοπία που επιτρέπουν στον θεατή να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα σε αυτά.

Πείτε μας λίγα λόγια για τη σκηνοθεσία αλλά και για την ομάδα.

Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι ρεαλιστική και ωμή, χωρίς εξωραϊσμούς, ώστε τα θανάσιμα αμαρτήματα να εμφανίζονται στην ωμότητα και την υπερβολή τους. Μέσα από τη σκηνική δράση και τη σωματική έκφραση, η παράσταση αποκαλύπτει στο κοινό τι σκέφτεται και τι βιώνει ο ανθρώπινος νους όταν κατακλύζεται από μια αμαρτία, δημιουργώντας ένταση, συγκίνηση, σύγχυση αν θες και στοχασμό. Η μουσική και τα κείμενα είναι απόλυτα εναρμονισμένα με την κίνηση, σχηματίζοντας μια ενιαία δραματουργική γλώσσα. Η ομάδα Περι-τεχνών λειτουργεί συλλογικά, αποδεικνύοντας πως ένας άνθρωπος, όταν πλαισιώνεται από μια ισχυρή ομάδα, μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Μέσα από εμπιστοσύνη, κοινό όραμα και συνεχή δημιουργική έρευνα, η ομάδα θέλω να

δημιουργεί παραστάσεις με ισχυρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Πώς είναι να κάνεις περιοδεία με έναν μεγάλο θίασο; Πώς έχει ανταποκριθεί το κοινό ως τώρα;

Η περιοδεία με έναν θίασο είναι μια εμπειρία απαιτητική αλλά βαθιά συγκινητική. Απαιτεί οργάνωση, εμπιστοσύνη και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της

ομάδας. Το ταξίδι δεν είναι μόνο γεωγραφικό, αλλά και ανθρώπινο. Η ανταπόκριση του κοινού μέχρι στιγμής είναι ιδιαίτερα θερμή. Πολλοί θεατές μας μιλούν για μια εμπειρία που τους άγγιξε προσωπικά, που τους έβαλε σε σκέψη ή τους επέτρεψε να «αισθανθούν», χωρίς να χρειάζεται να κατανοήσουν τα πάντα λογικά. Και αυτό, για εμάς, αποτελεί τον μεγαλύτερο στόχο και την πιο ουσιαστική επιβεβαίωση της δουλειάς μας.

Ποια είναι τα δυνατά σημεία της παράστασης; Τι θα απολαύσει το κοινό που θα σας δει;

Δυνατό σημείο της παράστασης είναι η ένταση της σωματικής παρουσίας και η ατμόσφαιρα που χτίζεται σκηνικά, όπου η μουσική και τα κείμενα λειτουργούν σε απόλυτη αρμονία με το σώμα, ως ενιαία δραματουργική γλώσσα. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση βιωματική και αισθητηριακή, που δεν του «υπαγορεύει» τι να νιώσει, αλλά του αφήνει χώρο να συνδεθεί με τα δικά του συναισθήματα. Είναι μια εμπειρία που λειτουργεί περισσότερο σαν εσωτερικό ταξίδι παρά σαν συμβατική θέαση. Η παράσταση κοιτά τους θεατές στα μάτια.

Και μετά; Υπάρχουν σχέδια για το επόμενο βήμα του θεάτρου Περι- τεχνών;

Η ομάδα Περι-τεχνών συνεχίζει δυναμικά τη δημιουργική της πορεία, προετοιμάζοντας νέες θεατρικές παραγωγές για την Κεντρική Σκηνή, ενώ πλέον θέτει ως βασικό της στόχο τις περιοδείες, επιδιώκοντας να ταξιδέψει το έργο της και εκτός Χαλκίδας. Έχοντας αφήσει ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό στίγμα στην πόλη της Χαλκίδας, το θέατρο Περι-τεχνών λειτουργεί ως σταθερός πολιτιστικός πυρήνας, με ενεργό ρόλο στη θεατρική ζωή της περιοχής. Μέσα από παραστάσεις, δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες έχει δημιουργήσει έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό και έχει καλλιεργήσει μια σταθερή θεατρική ταυτότητα. Το επόμενο βήμα είναι το άνοιγμα προς νέους τόπους και νέους θεατές, μεταφέροντας αυτή τη δουλειά, την αισθητική και τη φιλοσοφία της ομάδας σε ένα ευρύτερο κοινό, μέσα από περιοδείες που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον σύγχρονο θεατρικό χάρτη.

«Septem Affectus». Μόνο για δύο παραστάσεις, 10 και 11 Ιανουαρίου στις 20.00 στο θέατρο act.

Κρατήσεις: 2610272037, 6936122263 | Διάρκεια παράστασης: 100΄

Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-act-septem-affectus/?lang=el

ΕΙΣΟΔΟΣ 15 ευρώ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 13 ευρώ

Ειδική τιμή για ομάδες, συλλόγους - Πληροφορίες 6934714425