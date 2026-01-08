Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 .30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ  ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟ

ΕΤΩΝ  51 

Κηδεύουμε την Παρασκευή  9-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ  ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΟΙ  ΜΗΤΕΡΕΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ.  ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ   

ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΚ. ΖΑΓΚΛΑ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ

ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΑΓΚΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΚΛΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΓΚΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ

{ΕΤΩΝ 53}

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 4 ΜΜ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΘΑΝΑΣΗΣ & ΑΝΘΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:

ΜΑΡΙΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ                              

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΦΛΟΓΑ.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗ 

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ

ΕΤΩΝ 68

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΤΙΑ, ΗΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

(ΕΤΩΝ 90)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ      

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Αχαΐα: Έφυγε από τη ζωή στα 53 της η Διευθύντρια του Γυμνασίου Χαλανδρίτσας Ειρήνη Καραβίτη

ΗΠΑ: Οργή για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ - Διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις

Γιώργος Χρανιώτης: «Πήγα να πνιγώ κάνοντας σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σαμιώτης Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου Γραφείο Τελετών Φραντζής Γραφείο Τελετών Βανταράκης

Info