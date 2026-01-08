Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 .30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟ
ΕΤΩΝ 51
Κηδεύουμε την Παρασκευή 9-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΠΑΓΓΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚ. ΖΑΓΚΛΑ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ
ΗΛΙΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΑΓΚΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΚΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΓΚΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ
{ΕΤΩΝ 53}
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 4 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΘΑΝΑΣΗΣ & ΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:
ΜΑΡΙΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΦΛΟΓΑ.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ: ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ
ΕΤΩΝ 68
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΑΝΤΙΑ, ΗΡΩ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
(ΕΤΩΝ 90)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
