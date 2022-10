Γιατί ανυπομονούμε: The Crown season 5- το παλάτι σε διάσπαση, από τις 9 Νοεμβρίου

Μεταφερόμαστε στα eighties και nineties, τότε που η Ελισάβετ βίωσε ως την πλέον σκληρή δοκιμασία, να διαχειριστεί το σκάνδαλο του διαζυγίου Καρόλου και Νταιάνα. Με τα media να οργιάζουν για την μεγαλύτερη ever κρίση στο Μπάκινχαμ η Lady D λέει την ατάκα «πως θα παλέψει μέχρι τέλους» ενώ ο Κάρολος «αφήνεται» στην Καμίλα έχοντας παραδεχθεί δημόσια την απιστία του. Εννοείται θρυλικά looks της Νταιάνα όπως το περίφημο, αποκαλυπτικό «revenge dress» δεν λείπουν από τον πολυαναμενόμενο κύκλο. Το τρέιλερ χαρακτηρίστηκε ήδη καθηλωτικό καθώς ξεκινάει με την κατασροφική πυρκαγιά του 1992 στο Κάστρο του Windsor, ενώ ακούγεται η φωνή της βασίλισσας που αναφέρεται στα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της. Ακούγεται ως υπόκρουση το hit «Bittersweet Symphony» των The Verve και παρακολουθούμε τη Νταιάνα έτοιμη να μιλήσει στο BBC Panorama για τη θλιβερή ζωή μέσα στο παλάτι.

Εν μέσω των αναταραχών, ο παρουσιαστής ειδήσεων Trevor McDonald ρωτάει: «Έχουν βλάψει τα βασιλικά σκάνδαλα τη φήμη της χώρας;». Σε μια έντονη παρατήρηση στον Κάρολο, ακούμε τη βασίλισσα να λέει: «Δεν νομίζω ότι η συμπεριφορά μου απειλεί την επιβίωσή της». Και ο Κάρολος ουρλιάζει εξαγριωμένος για τη Νταιάνα: «Τι στο διάολο κάνει;».

Θυμίζουμε ότι η Daily Telegraph δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Η απόφαση του The Crown να δείξει τον ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Καρόλου και της Diana προκαλεί ανησυχίες στο Μπάκινχαμ». Τότε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Μέιτζορ χαρακτήρισε το The Crown «ένα βαρέλι γεμάτο ανοησίες», ενώ η βασιλική βιογράφος, Σάλι Μπέντελ Σμιθ υποστήριξε ότι η σειρά «κάνει σημαντική ζημιά στην αντίληψη των ανθρώπων για την ιστορία τη βασιλική οικογένεια». Γνωστοποιήθηκε επίσης πως θίγεται και η σχέση του Φίλιππου με την Πένι. Μιλώντας στο Variety, ο δημιουργός του The Crown, Πίτερ Μόργκαν και οι νέοι πρωταγωνιστές Ντεμπίκι- Γουέστ, απέρριψαν πάντως τους ισχυρισμούς ότι η σειρά δεν ήταν φιλική προς την οικογένεια.

«Νομίζω ότι πρέπει όλοι να αποδεχτούμε ότι η δεκαετία του 1990 ήταν μια δύσκολη περίοδος για τη βασιλική οικογένεια και ο βασιλιάς Κάρολος θα έχει σχεδόν σίγουρα κάποιες οδυνηρές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η ιστορία θα είναι αγενής γι’ αυτόν ή για τη μοναρχία», δήλωσε ο Μόργκαν.