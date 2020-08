Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι: Βρέθηκε επιτέλους η princess Diana του πολύκροτου «Τhe Crown»

Γεννημένη στο Παρίσι και με ευρωπαικές ρίζες έχει καταφέρει να κερδίσει σημαντικά βραβεία και υποψηφιότητες μέσα σε μια δεκαετία. Από τα πρώτα της βήματα έγινε εξώφυλλο στην αυστραλέζικη Vogue. Εχει παίξει ήδη στα φιλμ The great Gatsby, Guardians of the Galaxy 2 και 3, Everest, Tenet προσελκύοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων σκηνοθετών του σύγχρονου Χόλιγουντ. Η έμφυτη κομψότητά της αλλά και τα χρώματα του English rose φαίνεται πως την κάνουν ιδανική για να μεταμορφωθεί στην αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας. «Είναι πραγματικό προνόμιο και τιμή να λάβω μέρος σε αυτή την αριστουργηματική σειρά, η οποία με συνεπήρε από το πρώτο επεισόδιο» δήλωσε όταν ανακοινώθηκε η συμμετοχή της. Η Ντεμπίκι θε έχει στο πλευρό της ως πρωταγωνίστρια την Ιμέλντα Στάουντον – η οποία διαδέχεται τις Κλερ Φόι και Ολίβια Κόλμαν υποδυόμενη την ώριμη πλέον βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ τη Μάργκαρετ Θάτσερ θα παίξει η Γκίλιαν Αντερσον. Οι οπαδοί της σειράς θα χρειαστεί πάντως να περιμένουν την επόμενη χρονιά για να τις δουν.