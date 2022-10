Ανταμ Ντράιβερ: Μετά τον Gucci, παίζει τον Ferrari και δείχνει τελείως διαφορετικός

Οι ιταλικοί μύθοι και το ιταλικό life style έχουν σαγηνεύσει το διεθνές σινεμά. Εχοντας κλέψει τις εντυπώσεις στην πολυσυζητημένη ταινία House of Gucci, ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός Ανταμ Ντράιβερ μεταμορφώνεται Έντσο Φεράρι, στη βιογραφική ταινία «Ferrari» του Μάικλ Μαν.

Το σενάριο είναι του ιδίου του Μαν και το συνυπογράφει ο Τρόι Κένεντι Μάρτιν («The Italian Job»). Η ταινία, βασισμένη στο βιβλίο «Enzo Ferrari – The Man and the Machine» του Μπροκ Γιέιτς, διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το 1957. Ο πρώην οδηγός αγώνων, Έντσο Φεράρι, βρίσκεται σε κρίση. Η εταιρεία που εκείνος και η σύζυγός του Λόρα (την υποδύεται η Πενέλοπε Κρουζ) έχτισαν από το μηδέν δέκα χρόνια νωρίτερα, είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Ο ταραχώδης γάμος πασχίζει να κρατηθεί ζωντανός ανάμεσα στο πένθος για τον έναν τους γιο και την αναγνώριση του άλλου. Ο Έντσο αποφασίζει να αντιμετωπίσει τις απώλειές του ποντάροντας σε έναν αγώνα, αυτόν των «χιλίων μιλίων».