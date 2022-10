Εμβληματικά φιλμ των 70ς απόψε και την Παρασκευή στις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας -Το φετινό Φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή

Αν πάτε Αθήνα και επισκεφθείτε το 28Ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας που πηγαίνει πολύ καλά από προσέλευση θεατών θυμίζοντας τη διοργάνωση του 2019, απόψε Πέμπτη 6/10/2022 στο εξαιρετικό Αφιέρωμα στο New Hollywood των 70ς προβάλλεται στις 19.00 στο σινε Άστυ στη στοά Κοραή το φιλμ «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου – All the President’s Men», μία από τις πλέον εμβληματικές ταινίες για το τι σημαίνει μάχιμη, αποκαλυπτική δημοσιογραφία αλλά και από τις καλύτερες της πλούσιας φιλμογραφίας του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα των Νυχτών Πρεμιέρας, στο απόγειο του πολιτικού σινεμά των 70s, και με νωπό το τραύμα του Βιετνάμ, ο σκηνοθέτης Άλαν Πακούλα σπεύδει να αναδιατυπώσει το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ ενόσω ακόμα αυτό «έκαιγε», μέσα από τα μάτια του δημοσιογραφικού διδύμου που το έφερε στο φως. Υπό την καθοδήγησή του, οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν βυθίζονται σε ένα θρίλερ υποδειγματικού ύφους και απόλυτης προσήλωσης στις καθοριστικές εκείνες λεπτομέρειες που έμελλε τελικά να ωθήσουν τον Νίξον σε παραίτηση και την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ στο ναδίρ της ψυχροπολεμικής περιόδου. Οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, κερδίζοντας από τα μεγάλα μόνο αυτό του Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ταινία βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες τον Απρίλιο του 1976 και γνώρισε τόσο καλλιτεχνική όσο και εμπορική επιτυχία. Διάρκεια: 138 λεπτά.

Η άπταιστη παντρειά του πολιτικού θρίλερ με την ερευνητική δημοσιογραφία. Επικεφαλής ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Επί τέσσερα χρόνια κίνησε γη και ουρανό, αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου των δημοσιογράφων Μπομπ Γούντγουορντ και Καρλ Μπέρνστιν, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο Watergate, προσέλαβε για σεναριογράφο τον Γουίλιαμ Γκόλντμαν, επέβλεψε κάθε στάδιο της παραγωγής και έβαλε και την πρωταγωνιστική του σφραγίδα, ώστε να ενδιαφερθεί η Warner Bros. για το σχέδιο. Αυτή είναι η ταινία που μπορεί να κάνει νέους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφους να είναι για μια φορά υπερήφανοι για το λειτούργημά τους. Στη ζωή δεν πάνε βέβαια όλα πάντα έτσι, όμως για μια φορά, υπό την διορατική επιμέλεια του Άλαν Πακούλα, το χολιγουντιανό δημοσιογραφικό θρίλερ βρέθηκε στο απόγειό του. Η.Δ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Alan J. Pakula

ΣΕΝΑΡΙΟ: William Goldman

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Gordon Willis

ΜΟΥΣΙΚΗ: David Shire

ΜΟΝΤΑΖ: Robert L. Wolfe

Παίζουν οι ηθοποιοί: Dustin Hoffman, Robert Redford, Jason Robards, Jack Warden, Martin Balsam, Hal Holbrook, Τζέιν Αλεξάντερ.

ΑΛΑΝ ΠΑΚΟΥΛΑ (1928-1998)

Αμερικανός δημιουργός, τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Σπούδασε Δράμα στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, βρέθηκε από νωρίς στο στουντιακό περιβάλλον και διακρίθηκε γοργά για το παραγωγικό του ένστικτο. Η φιλμογραφία του, παρότι άνιση, είναι συστηματικά ενδιαφέρουσα και είναι ταυτισμένος με την πολιτικού ενδιαφέροντος κι ευαισθησίας παραγωγή του στην δεκαετία του '70

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)

1993 The Pelican Brief

1982 Sophie’s Choice

1976 All the President’s Men

1974 The Parallax View

1971 Klute.

*Να προσθέσουμε πως φέτος που συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τον Ιούνιο του 1972 που έγινε η περιβόητη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού κόμματος στο οικοδομικό συγκρότημα Watergate που οδήγησε στο μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο που μάχιμα και ερευνητικά έφεραν στην επιφάνεια οι δημοσιογράφοι της Washington Post, Μπομπ Γούνγουορντ και Καρλ Μπερνστάιν οδηγώντας τον Αύγουστο του 1974 τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον σε παραίτηση, φιλοξενήθηκε επετειακή έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον. Όπως έγραψε η Ναταλί Χατζηαντωνίου στο ένθετο Νησίδες στην Εφημερίδα των Συντακτών σ’ ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με τίτλο «Όταν το Γουότεργκέιτ έγινε τέχνη», η έκθεση περιελάμβανε πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, έργα σε χαρτί με θέμα τον Νίξον, κ.α. καθώς και σκίτσα με θέμα το σκάνδαλο Γουότεργκέιτ όπως το περίφημο σκίτσο του περιοδικού Time δια χειρός Jack Davis.

Στις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας απόψε Πέμπτη 6/10 στις 22.00 στο Άστυ στο αφιέρωμα New Hollywood θα προβληθεί μία ακόμη σπουδαία ταινία της δεκαετίας του ’70, Αμερικανικής παραγωγής, το φιλμ «Σκυλίσια Μέρα – Dog Day Afternoon» με τον Αλ Πατσίνο.

Μια ληστεία τράπεζας με «εύκολη» λεία που φυσικά πάει εντελώς στραβά, ένας ληστής πρώην βετεράνος- νυν απόκληρος που εγκληματεί στο όνομα του έρωτα, μια αστυνομία να ενσαρκώνει την παραφυάδα μιας εξουσίας ηθικά σαθρής και ένας Τύπος παραδομένος στην ηδονή της κλειδαρότρυπας. Αυτή είναι η σημαδεμένη τράπουλα με την οποία ο Σόνι του Αλ Πατσίνο θα τζογάρει τα πάντα στην πιθανότητα μιας καλύτερης μέρας. Κατά πολλούς το κορυφαίο φιλμ του μεγάλου Λουμέτ, αναμφίβολα το πιο εμβριθές του ως προς την αλληγορική ανάγνωση του αμερικανικού ονείρου και τη φαρμακερή επισήμανση κοινωνικών ζητημάτων που διεκδικούσαν επιτακτικά χώρο στη δημόσια σφαίρα. Επική ερμηνεία Πατσίνο, με τη «Σκυλίσια Μέρα» των εννέα οσκαρικών υποψηφιοτήτων να χαμογελά τελικά μόνο σε αυτή του Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η ταινία είναι Αμερικανικής παραγωγής 1975 και διάρκειας 125 λεπτών.

Δύο ερασιτέχνες ληστές τράπεζας μπλέκουν ολέθρια στο γρανάζι που τους έχει ετοιμάσει η σύμπλεξη της Αστυνομίας, των ΜΜΕ, καθώς και η ανάγκη που τους σπρώχνει στην πράξη τους. Υψηλός συνδυασμός ανθρώπινου δράματος και πολιτικής στόχευσης από τον εξακολουθητικά άριστο (και) στην δεκαετία του ‘70 Σίντνεϊ Λουμέτ. Ταξική ευαισθησία και λούμπεν ήρωες, παντελής έλλειψη επιτήδευσης, ορίζει άλλωστε τον ‘70ς αμερικανικό ρεαλισμό, ασύλληπτη μεταμόρφωση του Αλ Πατσίνο την μόλις επόμενη χρονιά του «Νονού 2», καθώς και η ψυχική ρώμη και δημιουργική αυθεντία που εκπέμπονται εδώ, εμφανή ειδικά στον τρόπο της απεικόνισης (ακόμα και της επιλογής) ακανθωδών υποπλοκών, συστήνουν ένα δράμα πάνω στον κατακερματισμό του ατόμου από θεσμούς λησμονούντες ιδεώδη που κάποτε συγκρότησαν μια χώρα. Η.Δ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Sidney Lumet

ΣΕΝΑΡΙΟ: Frank Pierson

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Victor J. Kemper

ΜΟΝΤΑΖ: Dede Allen

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Al Pacino, John Cazale, James Broderick, Charles Durning, Chris Sarandon

ΣΙΝΤΝΕΪ ΛΙΟΥΜΕΤ (1924-2011)

Εκ των κορυφαίων εκπροσώπων της γενιάς του, ο Λουμέτ δεν βραβεύθηκε ποτέ με Όσκαρ (5 υποψηφιότητες) ή, εκπληκτικά, οποιοδήποτε άλλο μείζον βραβείο. Εντούτοις η φιλμογραφία του στέκει σε απρόσβατο ύψος για την πλειοψηφία των ομολόγων του, ενώ οι επιδόσεις του στο είδος του δράματος (δικαστικό, πολιτικό, αστυνομικό, αντιπολεμικό, υπαρξιακό, σατιρικό) τον τοποθετούν στο ολιγομελές πάνθεον.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)

2007 Before the Devil Knows You ‘re Dead

1982 The Verdict

1975 Dog Day Afternoon

1974 Murder on the Orient Express

1973 Serpico

1965 The Hill

1960 The Fugitive Kind

1957 12 Angry Men.

Ακόμα έχετε στο νου ότι στο Άστυ στις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας την Παρασκευή 7/10 στις 22.15 θα παιχθεί η ταινία «ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΓΚΑΡΣΙΑ/BRING ME THE HEAD OF ALFREDO GARCIA» σε σκηνοθεσία του Sam Peckinpah.

Το απελπισμένο όραμα και ο ασυμβίβαστος λυρισμός του Πέκινπα συνθέτουν μια πένθιμη μπαλάντα για τον απόλυτο αντι-ήρωα (αξέχαστη η ερμηνεία του Γουόρεν Όουτς). Αυτόν που είδε την ιστορία του να ζωντανεύει σε καρέ ποτισμένα με αλκοόλ και σκόνη. Αυτόν που γνωρίζει πως η περιπέτειά του δεν χωράει σε καμία ηθική και έχει το φινάλε της προδιαγεγραμμένο στην κάννη ενός αμείλικτου οπλοπολυβόλου. Το φάντασμα του ακέφαλου γόη, Αλφρέντο Γκαρσία, δεν είναι άλλο από το αδέσμευτο πνεύμα του Νέου Χόλιγουντ, που πριν καταλαγιάσει στα σαλόνια των στούντιο καταδύθηκε στο περιθώριο για να συναντήσει τον ποιητή της βίας σε ένα βρώμικο, αλλόκοτο, νεο-γουέστερν αριστούργημα.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή των ΗΠΑ και του Μεξικό, του 1974 και έχει διάρκεια 112 λεπτά.

Νοσηρό έως τα περπατημένα όρια του μακάβριου, απαισιόδοξο σε βαθμό ανεπίστρεπτου μηδενισμού, αλλά και ιδιότροπα λυρικό εν μέσω της φαινομενικής του αμετροέπειας, το πιο βιωματικό (και αυτοκριτικό) έργο του Πέκινπα είναι αντισυμβατικό για τα μέτρα κάθε εποχής. Στα δειλινά κάδρα του η εποχή του κινηματογραφικού γουέστερν έχει πεθάνει – αν όχι αποκεφαλιστεί κιόλας. Οι ορίζοντες και οι χιονισμένες βουνοκορφές του, αιώνιες όπως όταν ο Μαν και ο Φορντ τις κινηματογραφούσαν, εποπτεύουν πια σαραβαλιασμένα αμάξια αντί περήφανα άλογα, λασπωμένα αιματοκυλίσματα και «ήρωες» που αντί για μάτια φορούν μαύρα γυαλιά-σύμβολα του άψυχου σκότους που καθρεφτίζουν. Ο Πέκινπα πάσχισε να πεθάνει νωρίς, ίσως και για να γλιτώσει υπόνοιες καλλιτεχνικής ορθότητας, και στο ερημωμένο αυτό έργο διαβάζεται το ημερολόγιο εξόδου του. Η.Δ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Sam Peckinpah

ΣΕΝΑΡΙΟ: Gordon Dawson, Sam Peckinpah

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Álex Phillips Jr.

ΜΟΥΣΙΚΗ: Jerry Fielding

ΜΟΝΤΑΖ: Garth Craven, Robbe Roberts, Sergio Ortega, Dennis E. Dolan

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Warren Oates, Isela Vega, Robert Webber, Kris Kristofferson, Emilio Fernandez

ΣΑΜ ΠΕΚΙΝΠΑ (1925-1984)

Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Σπούδασε Ιστορία και, μεταπτυχιακά, Κινηματογράφο στην Καλιφόρνια. Ήταν Πεζοναύτης στην Κίνα κατά τον 2ο ΠΠ. Υπήρξε βοηθός του Ντον Σίγκελ για πέντε ταινίες. Εργάστηκε εκτενώς στην τηλεόραση προτού επικεντρωθεί στο σινεμά, όπου και αντιμετώπισε σχεδόν ισοβίως μυριάδες προβλήματα με τα στούντιο, λόγω περιεχομένου, περικοπών αλλά και ευέξαπτου χαρακτήρα.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)

1978 Convoy

1974 Bring Me the Head of Alfredo Garcia

1973 Pat Garret and Billy the Kid

1971 Straw Dogs

1969 The Wild Bunch

1962 Ride the High Country.

*Το 28ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022. Η τελετή λήξης θα γίνει το Σάββατο 8/10 στο Ιντεάλ στις 20.30 και θα ακολουθήσει στις 21.30 η προβολή του φιλμ Βελγικής παραγωγής 2022 σε σκηνοθεσία του Λούκας Ντοντ, «Close» που άρεσε πολύ στα Φεστιβάλ των Καννών και Telluride και ήδη φημολογείται πως θα φτάσει έως τα Όσκαρ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ