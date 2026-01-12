Πάτρα: Εγκαινιάζεται η έκθεση του Γιώργη Βούρδουλα στην γκαλερί Cube

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 20.00είναι προγραμματισμένα τα εγκαίνια της έκθεσης "Un Cabinet de Curiosités: Μια ανακατασκευή της μνήμης" του καλλιτεχνικού δημιουργού Γιώργη Βούρδουλα στην Cube Gallery, στην οδό Μιαούλη 39, στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά.

Διάρκεια έκθεσης: 16 Ιανουαρίου – 21 Φεβρουαρίου 2026.

“In the end, perfection is just a concept - an impossibility we use to torture ourselves and that contradicts nature.”

“Στο τέλος, η τελειότητα είναι απλώς μια έννοια - μια αδυναμία που χρησιμοποιούμε για να βασανίσουμε τον εαυτό μας και αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη φύση.” ― Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions

Η Cube Gallery, υποδέχεται την καινούρια χρονιά, με τον δημιουργό Γιώργη Βούρδουλα, και την ατομική του έκθεση Un Cabinet de Curiosités: Μια ανακατασκευή της μνήμης, μια εικαστική εγκατάσταση που αποτελείται από έργα της καινούριας δουλειάς του, σε μια ευρηματική συνομιλία τόσο μεταξύ τους όσο και με τον επισκέπτη που καλείται να ανακαλύψει τα δικά του βιωματικά στοιχεία.

Η επιλογή του χρόνου πραγματοποίησης της έκθεσης, μάλιστα συμπίπτει με την παραμονή της επίσημης έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού, δεν είναι καθόλου τυχαία μιας και ο ίδιος ο δημιουργός έχει μακρόχρονη και με αξιώσεις ενασχόληση με τον συγκεκριμένο χώρο του καρναβαλιού μέσα από τα σκηνικά και τις κατασκευές του που αποσπούν βραβεία και διακρίσεις.

Ο ζωγράφος και καλλιτεχνικός δημιουργός Γιώργης Βούρδουλας, γράφει: “Στην έκθεση Un Cabinet de Curiosités: Μια ανακατασκευή της μνήμης, συνυπάρχουν 22 αυτοτελή έργα και μια σειρά 50 ανθρώπινων κεφαλιών που συγκροτούν μια «αξιοπερίεργη», αλλά συνεκτική θεματικά και τεχνοτροπικά ενότητα και αποτελούν τον καρπό της πρόσφατης δουλειάς μου.

Γεννημένος στην Κάτω Αχαΐα και επιλέγοντας να μείνω στον τόπο μου, καταπιάστηκα καλλιτεχνικά από τα παιδικά και τα νεανικά μου χρόνια με τα καθημερινά υλικά της φύσης και του ανθρώπου.

Οι προσλαμβάνουσες της ελληνικής επαρχίας της μεταπολεμικής Ελλάδας, οι προσωπικές μου κοινωνικές και πολιτιστικές ανησυχίες, οι επιρροές από τα ιδεολογικά ρεύματα της δεκαετίας του ’60 και τους μετασχηματισμούς της κουλτούρας της μεταπολιτευτικής περιόδου, η ενασχόληση με τις κατασκευές για το Πατρινό Καρναβάλι και η τριβή μου με την πιάτσα αποτυπώνονται στο έργο μου.

Πιστεύω πως δεν είμαι μόνο ένας ναΐφ ζωγράφος και δημιουργός, αλλά ένας καλλιτέχνης που αναδεικνύω την απλότητα και τη λαϊκότητα μέσα από τις «αξιοπερίεργες» ζωγραφικές και κατασκευαστικές απεικονίσεις, χρησιμοποιώντας τα πιο απλά υλικά, αυτά με τα οποία ξεκινάει ένα παιδί να ζωγραφίζει, ένας έφηβος να γράφει και να τα πετάει στο καλάθι των «αχρήστων» του, ένας μεγάλος να περιποιείται την καθημερινότητά του.

Οι μουσικές του Χατζή και του Χατζηδάκη, οι ποδοσφαιρικές ντρίμπλες του Χατζηπαναγή, οι αλάνες και το καρναβάλι, ανα-κατασκευάζονται ως «τόποι» μνήμης και ταυτόχρονα εμφανίζονται ως φιλικά μας και αναγνωρίσιμα είδωλα μέσα από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες κατασκευασμένες από χαρτί και χαρτοπολτό.”

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια της έκθεσης, γράφει: “Η έκθεση Un Cabinet de Curiosités: Μια ανακατασκευή της μνήμης παρουσιάζει μια ιδιαίτερη στο είδος της καλλιτεχνική πρόταση: ένα προσωπικό “μουσείο” αντικειμένων, θραυσμάτων και αναφορών, μέσα από τα οποία ο Γιώργης Βούρδουλας επαναδιαπραγματεύεται την έννοια της μνήμης και την υλικότητα της εμπειρίας. Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, με πολυετή και καθοριστική παρουσία στην κατασκευή αρμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού και στα σκηνικά του θεάτρου, ο Βούρδουλας αντλεί από την τεχνική του γνώση, το βιωματικό του αρχείο και την ένστικτη δημιουργικότητα που τον χαρακτηρίζει, για να χτίσει ένα σύμπαν όπου το φανταστικό, το τελετουργικό και το μνημονικό συνυπάρχουν.

Με τον όρο Cabinet de Curiosités, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την ιστορική έννοια των cabinets – των προθηκών σπάνιων ή αλλόκοτων αντικειμένων που συναντούμε από τον 16ο αιώνα – όχι ως απλή συλλογή, αλλά ως ενεργό εργαστήριο μνήμης. Κάθε έργο λειτουργεί σαν επιτομή ενός προσωπικού μύθου: ένα σύνολο υλικών από την καθημερινότητα, το καρναβάλι, τη σκηνή, μεταμορφωμένων σε αντικείμενα-φορείς ιστοριών. Η χειροποίητη δεξιοτεχνία του Βούρδουλα, η γνώση του πάνω στη φόρμα μεγάλης κλίμακας και η βαθιά σχέση του με το θέατρο και την πομπή, εμφανίζονται εδώ συμπυκνωμένες σε μικρότερη κλίμακα, σε έργα που κουβαλούν το DNA της καρναβαλικής παράδοσης αλλά και τη μοναχική πορεία του δημιουργού.

Στην καρδιά της έκθεσης δεσπόζουν δύο εμβληματικά έργα: μια βιβλιοθήκη και ένας φάρος. Η βιβλιοθήκη εμφανίζεται ως μηχανισμός ανάκλησης, ένα είδος εσωτερικής χαρτογράφησης όπου τα αντικείμενα λειτουργούν σαν προσωρινά σημεία μνήμης, σαν λέξεις που μετατοπίζονται και επανεγγράφονται. Ο φάρος, αντίθετα, ορθώνεται ως σύμβολο προσανατολισμού: μια φωτεινή μορφή που δεν αποκαλύπτει τόσο μια πορεία όσο μια ανάγκη για προσαρμογή μέσα στο ασταθές τοπίο της ανάμνησης. Είναι ένας μη-τόπος, μια επινόηση που προσπαθεί να φωτίσει ό,τι διαφεύγει.

Γύρω τους εμφανίζονται γυναικείες φιγούρες και μικρά κεφάλια από papier-mâché – χειροποίητες μορφές, ανθρωποκεντρικές αλλά ταυτόχρονα απόκοσμες, σαν προσωπεία που κουβαλούν ιστορίες ανείπωτες ή μισοσβησμένες. Η υλικότητα του papier-mâché, με τη φθαρτότητα και την ευαισθησία της, αποτυπώνει την ασταθή φύση της μνήμης: ένα σώμα που διαρκώς προσπαθεί να συγκρατήσει κάτι που χάνεται. Οι μορφές αυτές λειτουργούν σαν ψίθυροι, σαν αλληγορικές παρουσίες που επαναφέρουν το ανθρώπινο στο κέντρο μιας διαδικασίας μεταμόρφωσης.

Η έκθεση πραγματοποιείται στην Cube Gallery από τις 16 Ιανουαρίου – μία ημέρα πριν την επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού – έως τις 21 Φεβρουαρίου, ημέρα παραμονής της μεγάλης παρέλασης. Η χρονική αυτή τοποθέτηση δεν είναι τυχαία: δημιουργεί μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στην ατομική μνήμη του καλλιτέχνη και τη συλλογική μνήμη της πόλης.

Το project λειτουργεί ως ένα προσχέδιο ανάκλησης, μια προετοιμασία για την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, προσκαλώντας το κοινό να εμπλακεί στην καταγωγική μαγεία του καρναβαλιού μέσα από μια εσωστρεφή, ποιητική και σχεδόν τελετουργική εμπειρία.”.

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα ▪ Τετάρτη ▪ Σάββατο ▪ 10.00 – 14.00,

Τρίτη ▪ Πέμπτη ▪ Παρασκευή ▪ 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00.

Κυριακή, κλειστά.