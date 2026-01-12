Πάτρα: Τιμάται η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου

Αυτό το σαββατοκύριακο 17 και 18/1/2026, όπως γνωστοποίησε και σχετική ανακοίνωση του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου που διαβάστηκε στους ιερούς ναούς στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας λειτουργίας, θα εορταστεί και θα τιμηθεί η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στον τόπο του μαρτυρίου του, την Πάτρα.

Ο Σταυρός του Πρωτόκλητου Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, Πολιούχου των Πατρών, επιστράφηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1980 από το Αββαείο του Αγίου Βίκτωρα στη Μασσαλία όπου φυλασσόταν. Δεκαέξι χρόνια πιο πριν, στις 26 Σεπτεμβρίου 1964, σε μία μεγαλειώδη, πάνδημη και συγκινητική υποδοχή, είχε επιστραφεί στην Πάτρα η Τιμία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα από την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη όπου φυλασσόταν, σε μια χειρονομία καλής θελήσεως του Πάπα Παύλου ΣΤ’ προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί στο νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, ο Μέγας Αρχιερατικός εσπερινός ενώ το πρωί της Κυριακής 18/1 από τις 7 έως τις 10.30 π.μ. θα ψαλεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία λειτουργία μετά Θέιου κηρύγματος.