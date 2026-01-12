Επίθεση της Ρωσίας στον Βαρθολομαίο: Έχει συμμάχους νεοναζί και εθνικιστές, διαλύει την εκκλησία

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συγκεκριμένα το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

Η Ρωσία κατηγορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την σχέση του με την Ουκρανία και πως τον στηρίζει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Η SVR, σύμφωνα με το TASS, ισχυρίζεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Η διαμάχη έχει ως βάση την κόντρα εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας αναφορικά με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που εξόργισε τη Μόσχα.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR που τόνισε ότι ο Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη», αναφέρει επίσης.

Παράλληλα επεσήμανε πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με στόχο να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ακόμη καταλογίζει στον Βαρθολομαίο «επιθετική διάθεση που δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

Ακόμη κάνει λόγο για «ύπουλο πνεύμα από τον Βαρθολομαίο που εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της “ιδιαίτερα επίμονης” Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου».

Στην ανακοίνωσή της η SVR τονίζει πως «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».