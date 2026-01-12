Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14/1/2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΘΩΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 78

Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ

ΔΩΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΕΤΩΝ 93

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ, ΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή & θεία

ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΓΑΒΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 81

Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 13-1-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Σουδεναίικα Αχαΐας}.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικολίτσα & Δημήτριος Γιαννόπουλος, Αγγελική Δημοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΣΚΟΥΡΗ

ΕΤΩΝ: 81

Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 13-1-2026 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 73}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΝΙΚΗ ΑΝΔΡ. ΨΑΛΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κρήνης Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ματθαίος



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Πέτρος & Αθανασία, Μαριάννα & Παναγιώτης



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Νικόλαος, Ματθαίος, Βασίλειος



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Νίκος & Ευτυχία Γιαννικοπούλου,

Κων/νος & Αγγελική Γιαννικοπούλου,

Χρήστος Γιαννικόπουλος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------