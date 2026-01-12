Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14/1/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 78
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΔΩΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΕΦΡΑΙΜ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΕΤΩΝ 93
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ, ΣΟΦΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΑΗΛ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή & θεία
ΑΘΑΝΑΣΙΑ χήρα ΓΑΒΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 81
Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 13-1-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στα Σουδεναίικα Αχαΐας}.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικολίτσα & Δημήτριος Γιαννόπουλος, Αγγελική Δημοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΣΚΟΥΡΗ
ΕΤΩΝ: 81
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 13-1-2026 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 73}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΝΙΚΗ ΑΝΔΡ. ΨΑΛΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 13-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κρήνης Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Ματθαίος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Πέτρος & Αθανασία, Μαριάννα & Παναγιώτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Νικόλαος, Ματθαίος, Βασίλειος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Νίκος & Ευτυχία Γιαννικοπούλου,
Κων/νος & Αγγελική Γιαννικοπούλου,
Χρήστος Γιαννικόπουλος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Νίκος & Αλέκα Διαμαντοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Εύα, Θύμιος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
----------------------------
