«Οι δίαυλοι»: Εγκαινιάζεται έκθεση ντοκουμέντων στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην Πάτρα

"Οι δίαυλοι", τιτλοφορείται η έκθεση ντοκουμέντων που εγκαινιάζεται στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου 241 στην Πάτρα σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών αυτή την Τρίτη, 13/1/2026, και ώρα 7.00 μ.μ.

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού κύκλου που ξεκίνησαν οι δύο φορείς τον Ιούνιο του 2025, με τον γενικό τίτλο: «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», σε συνεργασία με το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» στο Μεσολόγγι και την Ελληνική Κοινότητα της Τεργέστης. Ο κύκλος αυτός εγκαινιάζει έναν δίαυλο διασυνοριακής επικοινωνίας ανάμεσα σε τρεις παράλιες μεσογειακές πόλεις: την Τεργέστη, την Πάτρα και το Μεσολόγγι, με άξονα την παλαμική ποίηση και παρουσία. Αφετηρία υπήρξε η διερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων του Κωστή Παλαμά με τον κλάδο της οικογένειας που διέμενε στην Τεργέστη, καθώς και η μελέτη των αναγνωσμάτων του ποιητή στα μαθητικά του χρόνια στο Μεσολόγγι.

«Οι Δίαυλοι». Η έκθεση, αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα σε κομβική θέση επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση, περιλαμβάνει τεκμήρια που ανήκουν στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ-Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου & Νήσων, καθώς και στο «Ίδρυμα Κωστής Παλαμάς», σε φιλοτελικές εταιρίες και ιδιώτες συλλέκτες.

Θα ακολουθήσει σειρά έξι (6) διαλέξεων στον χώρο της Στέγης Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/1/2026, στα εγκαίνια της έκθεσης από τον Ομότιμο Καθηγητή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Λεωνίδα Σωτηρόπουλο.