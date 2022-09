Ξεχωρίζει το αφιέρωμα Νέο Χόλιγουντ των 70ς στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη 21/9 το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου, το πρόγραμμα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας που πάντα στις αρχές του φθινοπώρου προσελκύει ένα ευρύ σινεφίλ κοινό όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από την περιφέρεια.

Το σινε Άστορ μαζί με τις αίθουσες Άστυ στη στοά Κοραή, τον Δαναός 1- 2, το Ιντεάλ της οδού Πανεπιστημίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Τριανόν της οδού Κοδριγκτώνος και το Παλλάς θα φιλοξενήσουν τις προβολές, ενώ πρέπει να σημειωθεί όπως είδαμε στην ανάρτηση του σάιτ της εφημερίδας Το Βήμα, πως για πρώτη φορά, για μία προβολή στο «παιχνίδι» μπαίνει και αίθουσα των VILLAGE CINEMAS – VMAX SPHERA στο THE MALL ATHENS.

Στη συνέντευξη Τύπου στο σινε Άστορ, παρέστη & ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία του «πολιτισμού, ο οποίος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ευ ζην και είναι απαραίτητος για τον σύγχρονο άνθρωπο και παιδαγωγικά και ψυχαγωγικά» και επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας να συνεχίζει να υποστηρίζει τον θεσμό των Νυχτών Πρεμιέρας ως «ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Φεστιβάλ της ΝΑ Ευρώπης» με την ευχή «μετά από δύο χρόνια πανδημίας, να «ξαναζήσουμε αυτή την ιδιότυπη μυσταγωγία, τον βιωματικό τρόπο αλληλεπίδρασης των θεατών με το έργο των δημιουργών μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα».

Αναμφίβολα ξεχωριστό είναι το αφιέρωμα των φετινών Νυχτών Πρεμιέρας (θα διεξαχθούν από τις 28/9 έως και τις 9/10/2022) στο New Hollywood της δεκαετίας του ‘70 που εστιάζει στη δημιουργική και ανήσυχη αυτή περίοδο που άλλαξε το αμερικάνικο σινεμά συστήνοντας ή θεμελιώνοντας μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία.

Αναφερόμενος στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης με τίτλο «The REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED: ΤΟ ΝΕΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΩΝ SEVENTIES», ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Λουκάς Κατσίκας (κεντρική φωτ.) τα εξής: «Ενώ το τωρινό Χόλιγουντ γνωρίζει πλέον τη μεγαλύτερη ποιοτική παρακμή του, επιβάλλεται να θυμηθούμε τη δεκαετία που έμεινε στα χρονικά ως η τελευταία χρυσή εποχή για τον αμερικανικό κινηματογράφο και ως μοναδική περίοδος κατά την οποία τα μεγάλα στούντιο παραχώρησαν προσωρινά τα ηνία στους σκηνοθέτες, εμπιστεύτηκαν συναρπαστικούς νέους δημιουργούς και έδωσαν αφορμές στους παλαιότερους να μεγαλουργήσουν μέσα σε κλίμα απόλυτης ελευθερίας. Για ένα σύντομο αλλά συγκλονιστικό χρονικό διάστημα το οποίο διήρκεσε μία περίπου δεκαετία, κυκλοφόρησαν στις αίθουσες χωρίς υπερβολή κάποιες από τις σημαντικότερες ταινίες που έγιναν ποτέ. Τις περισσότερες τις γνωρίζετε, κάποιες θα τις συναντήσετε για πρώτη φορά. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα τις δείτε εντυπωσιακά αποκατεστημένες και πιο εκθαμβωτικές από ποτέ».

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει σπουδαία φιλμ όπως τον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα που συμπλήρωσε 50 χρόνια από την πρώτη προβολή του (θα παιχθεί την Κυριακή 9/10 στο Ιντεάλ), ο «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το «Nashville» του Ρόμπερτ Άλτμαν, «Ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου» του 1969 (θριάμβευσε στην απονομή των βραβείων Όσκαρ του 1970), οι «Μέρες Ευτυχίας» του Τerrence Malick, το «The Last Picture Show» του Peter Bogdanovich, παραγωγής 1971, μερικά πραγματικά απολαυστικά δείγματα αφήγησης από αληθινούς masters όπως το «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» του Άλαν Τζέι Πάκουλα με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν, παραγωγής 1976 (θα προβληθεί στο Άστυ την Πέμπτη 6/10 στις 19.00), το «The French Connection» του Γουίλιαμ Φρίντκιν και το «Φέρτε Μου το Κεφάλι του Αλφρέντο Γκαρσία» σε σκηνοθεσία Sam Peckinpah, παραγωγής 1975, αρκετές τολμηρές επιλογές πιο ωμών ή λιγότερο προβεβλημένων φιλμ (A New Leaf της Ιλέιν Μέι, Deliverance – Όταν Ξέσπασε η βία του Τζον Μπούρμαν, Night Moves του Άρθουρ Πεν, Killer of Sheep σε σκηνοθεσία Charles Burnett), την "Σκυλίσια Μέρα" του Sidney Lumet με τον Αλ Πατσίνο (1975) αλλά και την ταινία-έμβλημα που θεωρείται πως η αποτυχία της σηματοδότησε το τέλος ολόκληρης εκείνης της εποχής, το διάρκειας τρεισήμισι ωρών «Heaven’s Gate – Πύλη της Δύσεως» του Μάικλ Τσιμίνο, παραγωγής 1980.

Το αφιέρωμα New Hollywood στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας περιλαμβάνει κι άλλα φιλμ μεγάλης αξίας όπως το «Μανχάταν» του Γούντι Άλεν, παραγωγής 1979, «Το Τελευταίο Απόσπασμα» του Χαλ Άσμπι, τα "Πέντε Εύκολα Κομμάτια" του Μπομπ Ράφελσον, παραγωγής 1970, το "Μια Ανύπαντρη γυναίκα" του Πολ Μαζέρσκι αλλά και το «Κάρι, Έκρηξη οργής» του Μπράιαν ντε Πάλμα του 1976 με την Σίσι Σπέισεκ (στο Τριανόν στις 30/9 στις 22.00) και το θρυλικό «Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι του 1974 με τους Τζακ Νίκολσον και Φέι Νταναγουέι.

Πραγματικά, τι να πρωτοδιαλέξεις.

Να σημειώσουμε πως ήδη για τις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας διατίθενται και προπωλούνται Κάρτες διαρκείας.

Στα νέα φιλμ που εξασφάλισε το Φεστιβάλ της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας είναι η νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα «Τα Πνεύματα του Ινίσεριν» που ξεχώρισε πριν λίγο καιρό στο Φεστιβάλ της Βενετίας όπου και βραβεύτηκε ο Κόλιν Φάρελ και το ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream» που δεν είναι ένα απλό χρονικό για τη ζωή και το έργο του ροκ σταρ Ντέιβιντ Μπόουι, αλλά μια φαντασμαγορική υπερπαραγωγή εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία και την πολιτιστική κληρονομιά του.

Ακόμα στις νέες ταινίες που θα κάνουν εδώ πρεμιέρα είναι το «Armageddon time» του Τζέιμς Γκρέι καθώς και η «Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία» της Λόρα Πόιτρας που απέσπασε φέτος τον Χρυσό Λέοντα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Βενετίας ενώ στα πρόσωπα που θα δώσουν το παρών ξεχωρίζει ο διάσημος Πολωνός σκηνοθέτης Γέρζι Σκολιμόφσκι στα 84 του χρόνια σήμερα που θα επισκεφθεί την Αθήνα για την ταινία του «EO» που προβλήθηκε και διακρίθηκε στο τελευταίο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών.

Τέλος όπως ήδη έχουμε γράψει, οι Νύχτες Πρεμιέρας κάνουν κι ένα πολυσχιδές και πρωτότυπο αφιέρωμα στον αξέχαστο και τιμημένο με Όσκαρ, Ιταλό μουσικοσυνθέτη Ένιο Μορικόνε (1928–2020).

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

To 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα κάνει την πανηγυρική έναρξη του την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στο ΠΑΛΛΑΣ στην οδό Βουκουρεστίου με την πανελλήνια πρώτη προβολή της τελευταίας ταινίες του καταξιωμένου Παρκ Τσαν-Γουκ («Oldboy», «Η υπηρέτρια») με τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΥΓΗΣ - DECISION TO LEAVE» που τιμήθηκε φέτος στο Φεστιβάλ Καννών με το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Το Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας ευχαριστεί το CINOBO για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας.

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 θα γίνει η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων του 28ου Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ στις 20.30 και θ' ακολουθήσει στις 21.30 η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας που το κοινό και οι κριτικοί των φετινών Καννών ξεχώρισαν ως φαβορί και δίκαιο νικητή του Χρυσού Φοίνικα: το συγκινητικό «CLOSE» του Λούκας Ντοντ («Girl»), Γαλλοβελγικής παραγωγής που κέρδισε τελικά το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ και πλέον αποτελεί την επίσημη συμμετοχή της χώρας του για τα επερχόμενα Όσκαρ. Η διάρκεια του φιλμ είναι 105 λεπτά.

Ευχαριστίες στην εταιρεία ΑΜΑ FIlms για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας.

Περισσότερα στο σάιτ του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας όπου είναι αναρτημένο για τη διευκόλυνση σας και το ωρολόγιο πρόγραμμα προβολών.

*Οι φωτ. από τη συνέντευξη Τύπου μας εστάλησαν από το Φεστιβάλ.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ