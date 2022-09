Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 15 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2022

Τέσσερις είναι οι νέες ταινίες, το "Orphan First Kill", το "Crimes of the Future", το "The Hating Game" & το βραβευμένο "Triangle of Sadness" που έχει γυριστεί και στο Κατάκολο

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 15 έως και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 θα προβάλλονται στο Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι εξής ταινίες: Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά «Crimes of the Future - Εγκλήματα του Μέλλοντος» σε σενάριο και σκηνοθεσία του David Cronenberg του «Crash», σε διανομή της Spentzos Film. Πρωταγωνιστούν ο Viggo Mortensen, η Léa Seydoux, η Kristen Stewart που πριν λίγο καιρό την είδαμε και ως Λαίδη Νταιάνα στην ταινία «Spencer», και οι Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Yorgos Pirpassopoulos, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Lihi Kornowski, Denise Capezza. Η νέα ταινία του Κρόνενμπεργκ γυρίστηκε στη χώρα μας. Σύνοψη: Καθώς τα ανθρώπινα είδη προσαρμόζονται σε ένα συνθετικό περιβάλλον, το σώμα υποβάλλεται σε νέες μεταμορφώσεις και μεταλλάξεις. Ο Saul ένας διάσημος performer μαζί με την παρτενέρ του, Caprice, προβάλλει δημόσια την μεταμόρφωση των οργάνων του σε avant garde παραστάσεις. Η Timlin, μια αστυνομική ερευνήτρια, παρακολουθεί εμμονικά τις κινήσεις τους όταν μια μυστηριώδης ομάδα αποκαλύπτεται. Η αποστολή τους, να χρησιμοποιήσουν την φήμη του Saul προς την επόμενη φάση την ανθρώπινης εξέλιξης. Αίθουσα 7 στις 21.00 και στις 23.00 καθημερινά "Orphan First Kill - Το Ορφανό: Πρώτος Φόνος" Η νέα ανατριχιαστική ταινία τρόμου είναι ουσιαστικά prequel της ταινίας «Orphan» του 2009. ΥΠΟΘΕΣΗ Η Έστερ, το ανατριχιαστικό «Ορφανό» που αγαπήθηκε από τους φαν του τρόμου το 2009, επιστρέφει με την εξαιρετική 25χρονη Ίζαμπελ Φέρμαν να αναλαμβάνει και πάλι τον ρόλο, παρ’ όλο που καλείται να υποδυθεί τον χαρακτήρα στην παιδική του ηλικία. Στο πολυαναμενόμενο πρίκουελ, οι δημιουργοί τιμούν την παράδοση της πρώτης ταινίας και παραδίδουν ένα ανατρεπτικό origin story με αυθεντικότητα, καθώς η Φέρμαν δίνει μία συναρπαστική και πειστική ερμηνεία χάρη σε εφέ παλαιάς κοπής και στην υποκριτική εμπειρία που απέκτησε η πρωταγωνίστρια εντωμεταξύ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γουίλιαμ Μπρεντ Μπελ (Ο Διάβολος μέσα της), ενώ πλάι στην Ίζαμπελ Φέρμαν εμφανίζονται οι Τζούλια Στάιλς (10 πράγματα που μισώ σε σένα) και Ροσίφ Σάδερλαντ (Ο δρόμος της ύαινας). Σύνοψη Αφού ενορχηστρώνει μια ευφυέστατη απόδραση από ένα ψυχιατρείο της Εσθονίας, η Έστερ ταξιδεύει στην Αμερική υποδυόμενη την εξαφανισμένη κόρη μιας πλούσιας οικογένειας. Ωστόσο, μια απροσδόκητη ανατροπή τη φέρνει αντιμέτωπη με μια μητέρα που θα προστατεύσει με κάθε κόστος την οικογένειά της από το δολοφονικό “παιδί”. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Αίθουσα 8 στις 22.00 καθημερινά "The Hating Game - Παιχνίδι Μίσους" Αποφασισμένη να πετύχει επαγγελματικά δίχως να θυσιάσει την προσωπική της ηθική, η Λούσι ξεκινά ένα ανελέητο παιχνίδι απέναντι στην παγερή και αποτελεσματική νέμεσή της, τον Τζόσουα, σε μια αντιπαλότητα που περιπλέκεται εξαιτίας των συναισθημάτων που αρχίζει να τρέφει για εκείνον. Όπως είπε η Λούσι Χέιλ που πρωταγωνιστεί, «υπάρχει αρκετό χιούμορ, αλλά η καρδιά της ιστορίας είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι που δεν μπορούν να αρνηθούν ο ένας τον άλλον, ακόμα και όταν ισχυρίζονται πως μισιούνται. Όταν είναι μαζί, μπορούν να είναι ο εαυτός τους και ωθούνται να γίνουν η καλύτερη εκδοχή τους». Συμπρωταγωνιστεί ο Όστιν Στόουελ. Το σενάριο βασίστηκε στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Σάλι Θορν που κυκλοφορεί & στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ωκεανός. Σκηνοθεσία: Πίτερ Χάτσινγκς. Διάρκεια: 103 λεπτά. Διανομή: ΟDEON. Παίζουν και οι: Ντέιμον Ντάονο, Σακίνα Τζάφρι, Κόρμπιν Μπέρνσεν, Γιάσα Τζάκσον, Σον Κάλλεν, Ντέιβιντ Τσαρλς Έμπερτ. Αίθουσα 8 στις 19.10, Παρασκευή με Τετάρτη 21/9,

Αίθουσα 3 στις 20.30, Παρασκευή με Τετάρτη 21/9, Αίθουσα 5 στις 21.30, Παρασκευή με Τετάρτη 21/9 "Trinagle of Sadness - Το Τρίγωνο της Θλίψης" Κοινωνική σάτιρα με αντικαπιταλιστικό χρώμα και κωμικούς τόνους που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών. Σκηνοθεσία: Ruben Ostlund. Παίζουν οι ηθοποιοί: Thobias Thorwid, Charlbi Dean, Jiannis Moustos, Vicki Berlin, Dolly De Leon, Alicia Eriksson, Woody Harrelson, Amanda Walker και ο Harris Dickinson. Διάρκεια: 147 λεπτά. Τα διάσημα μοντέλα Carl και Yaya είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα με μία παρέα από ασύλληπτα πλούσιους επιβάτες, έναν ολιγάρχη από τη Ρωσία, βρετανούς εμπόρους όπλων και έναν αλκοολικό καπετάνιο, που επικαλείται τον Μαρξ. Στην αρχή, τα πάντα είναι υλικό για αξιοζήλευτες αναρτήσεις στο Instagram. Αλλά, όταν ξεσπά μία θύελλα και όλοι παθαίνουν ναυτία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον καπετάνιο, η ειδυλλιακή κρουαζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Ο Carl και η Yaya βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί με ένα τσούρμο δισεκατομμυριούχων και μία από τις καθαρίστριες του γιοτ. Η ιεραρχία ανατρέπεται στο νησί, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει. Αίθουσα 1 στις 19.10 και στις 21.20 καθημερινά "Εισιτήριο για τον Παράδεισο - Ticket to Paradise" Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς, επανασυνδέθηκαν στη μεγάλη οθόνη για 5η φορά, υποδυόμενοι τους ρόλους δύο πρώην ερωτικών συντρόφων που καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, στην κομεντί με φόντο το εξωτικό Μπαλί, «Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο». Προσπαθώντας να αποτρέψουν την κόρη τους (την ερμηνεύει η Κέιτλιν Ντέβερ) από έναν παρορμητικό γάμο, ανακαλύπτουν ότι η σπίθα μεταξύ τους, μπορεί και να μην έχει σβήσει εντελώς. Από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Mamma Mia! Here We Go Again», Ολ Πάρκερ, λοιπόν έρχεται μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, με πρωταγωνιστές το αγαπημένο δίδυμο Κλούνεϊ-Ρόμπερτς. Σενάριο: Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι. Παραγωγή: Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γκραντ Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα Γιέρες Τζιλ. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή: Tulip. H ταινία προσέλκυσε το Ελληνικό κοινό κόβοντας στην πρεμιέρα της κοντά στα 40.000 εισιτήρια. Αίθουσα 8 στις 19.40 μόνο την Πέμπτη 15/9, Αίθουσα 5 στις 21.30 μόνο την Πέμπτη 15/9 «Εκεί που Τραγουδάνε οι Καραβίδες – Where the Crawdads Sing» Μια σαγηνευτική ιστορία μυστηρίου βασισμένη στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Ντέλια Όουενς (κυκλοφορεί & στα ελληνικά από τις εκδόσεις Δώμα), η ταινία "Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες" αφηγείται την ιστορία της Κάια, ενός κοριτσιού που εγκαταλείφθηκε τους ανθρώπους και μεγάλωσε μέχρι την ενηλικίωση στους επικίνδυνους βάλτους της Βόρειας Καρολίνας. Για χρόνια, οι φήμες για την «Πιτσιρίκα του Βάλτου» στοίχειωναν το Μπάρκλι Κοόυβ, απομονώνοντας την ευαίσθητη κι έξυπνη Κάια από την κοινότητά της. Όταν δύο νεαροί από την πόλη γοητεύονται από την ομορφιά της, η Κάια ανοίγεται σε μια νέα ζωή, αλλά όταν ο ένας από τους δύο βρεθεί νεκρός, η κοινωνία την βαφτίζει ως κύρια ύποπτη. Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, η ετυμηγορία για το τι πραγματικά συνέβη περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, απειλώντας να αποκαλύψει τα πολλά μυστικά που κρύβονταν μέσα στο βάλτο. Σκηνοθεσία: Olivia Newman. Σενάριο: Lucy Alibar, βασισμένο στο βιβλίο από την Delia Owens που κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Πρωταγωνιστούν οι: Daisy Edgar – Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. και ο David Strathairn στο ρόλο του δικηγόρου. Παραγωγός είναι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ριζ Γουίδερσπουν. Η ταινία ήδη προβάλλεται με επιτυχία στο εξωτερικό με τις εισπράξεις ήδη να έχουν φτάσει τα 122,6 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας μέχρι στιγμής έχει κόψει πάνω από 55.000 εισιτήρια. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 125 λεπτά. Αίθουσα 6 στις 18.00 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 3 στις 18.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 7 στις 19.00 καθημερινά «Minions: Η Άνοδος του Γκρου - Minions 2: The Rise of Gru» Τα Μίνιονς -και ο Γκρου φυσικά- επιστρέφουν σε ένα prequel / συνέχεια του animated saga της απόλυτης κακίας, σε σκηνοθεσία του Κάιλ Μπάλντα. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '70 κι ο μικρός Γκρου, που ονειρεύεται να γίνει ο χειρότερος κακός της Ιστορίας, έχει βάλει στόχο: να αποδείξει ότι είναι τόσο κακός, ώστε να γίνει μέλος της ομάδας Vicious 6 που θαυμάζει. Ωστόσο όλα θα πάνε χάλια και ο Γκρου αντί για μέλος, γίνεται ο χειρότερος εχθρός των Vicious 6: στο πλευρό του για να γλιτώσει θα σταθούν, φυσικά, οι μικροσκοπικοί δυσνόητοι αξιολάτρευτοι κίτρινοι φίλοι του, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ κι ο Μπομπ. Πρόκειται για την τέταρτη «συνέχεια» του επιτυχημένου franchise του «Εγώ, ο Απαισιότατος» που από την Πέμπτη 25 Αυγούστου προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγεται και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Η ταινία "έσκισε" στο ελληνικό box office & ήδη έφτασε σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής το υψηλό νούμερο των 225.000 εισιτηρίων ενώ στο εξωτερικό οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 905 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Στιβ Καρέλ, Ταράτζι Π. Χένσον, Μισέλ Γιέο, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Λούσι Λόλες, Τζούλι Αντριους, Ντολφ Λούντγκρεν, Ντάνι Τρέχο. Διάρκεια: 88 λεπτά Διανομή: Tulip Entertainment. Αίθουσα 5 στις 19.20 καθημερινά «DC League of Super-Pets - Η DC Λεγεώνα από τα Σούπερ-Κατοικίδια» Σκηνοθεσία: Jared Stern. Χαριτωμένη ταινία Animation που έχει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό. Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος και ο Σούπερμαν είναι αχώριστοι φίλοι, μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι το έγκλημα στο Metropolis. Ωστόσο, ο Κρύπτο θα πρέπει να σταθεί στις δικές του δυνάμεις για μια αποστολή διάσωσης, όταν το θύμα απαγωγής είναι ο ίδιος ο Σούπερμαν. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Dwayne Johnson, Alfred Molina, Keanu Reeves, Ben Schwartz, Kate McKinnon, Diego Luna, Kevin Hart, Olivia Wilde, Dascha Polanco, Keith David, Thomas Middleditch, John Krasinski, κ.α. Διάρκεια: 105 λεπτά. Η ταινία στο ξεκίνημα της στη χώρα μας ξεπέρασε τα 8.000 εισιτήρια. Στο Αμερικάνικο box office σε 7 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 85,5 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις συν ακόμα 84,3 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. ΣΙΝΕΜΑ / 15/09/2022, 16:48 Τι προβάλλει το θερινό σινε Κάστρο στο Ρίο από 15 έως και 20/9/2022 SPOTLIGHT / 15/09/2022, 09:30 Μαρτάτος Tάκης Η Ειρήνη Παπά του "Μαντολίνου", του "Ζορμπά", της "Ηλέκτρας"- Τι έλεγε για αυτήν ο Κακογιάννης SPOTLIGHT / 15/09/2022, 17:24 Το Σάββατο στο Χιλιομόδι Κορινθίας το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Παπά ΣΙΝΕΜΑ / 11/09/2022, 21:28 Έρχεται 15 Σεπτεμβρίου 2022 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ τρόμου "Το Ορφανό: Πρώτος Φόνος" ΣΙΝΕΜΑ / 07/09/2022, 17:14 Στη Χιλιαδού προβλήθηκε το τιμημένο με Χρυσό Φοίνικα, "Τρίγωνο της Θλίψης"- Γυρίστηκε και στην Ηλεία