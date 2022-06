Εγινε «της βερμούδας» στους δρόμους του Μιλάνου, κύριοι βγείτε για shopping

Tις ημέρες της Milan Fashion Week για το ανδρικό ντύσιμο της επόμενης άνοιξης στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας, το Μιλάνο, οι εικόνες στους δρόμους απέδειξαν πως πρέπει να ξεχάσουμε την κλασική, κουστουμαρισμένη εικόνα του λατίνου εραστή. Το ιταλικό style έχει γίνει πολυπολιτισμικό όπως όλο το fashion στερέωμα υποδεικνύει. Το «it» ρούχο της σαιζόν που διανύουμε είναι αναμφίβολα η all day βερμούδα σε διάφορες εκδοχές φορεμένη είτε με ψηλές κάλτσες και μοκασίνια, είτε με sneakers είτε με ξώφτερνα, είτε με πέδιλα. Τα τι- σερτς και τα φούτερ χάνουν την δημοτικότητά τους λόγω της δημοτικότητας των πουκαμίσων, που συνήθως είναι κοντομάνικα σε διάφορες υφές αλλά και με κεντήματα, εμπριμέ ή σε εκτυφλωτικά χρώματα. Τα είδαμε κουμπωμένα αλλά και ξεκούμπωτα. Χαλαρά παντελόνια, ολόσωμες φόρμες, σορτς και ανδρόγυνα luxury αξεσουάρ συνθέτουν την πρωτοπορία της ανδρικής ένδυσης right now. (Oι κυρίες που κυκλοφορούσαν απασχόλησαν τα φλας ως εξαιρέσεις. Στο άλμπουμ και ο Alessandro Michele του οίκου Gucci, το logo της Prada σε πρώτη ζήτηση).