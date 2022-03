Ποιοί θα πάρουν τα φετινά Όσκαρ την Κυριακή το βράδυ - Μάχη της "Εξουσίας του σκύλου" με το "Coda"

Τι μαγική ιστορία είναι αλήθεια τα βραβεία Όσκαρ και η μεγάλη στιγμή της φετινής απονομής έφτασε και είναι αυτή την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28/3, ώρα Ελλάδος. Τα Όσκαρ μπορεί να «γέρασαν» καθώς έφτασαν αισίως στην 94η απονομή αλλά δεν έχουν χάσει τη λάμψη και τη δύναμη τους αποτελώντας την καλύτερη και πιο ωραία «βιτρίνα» του Χόλιγουντ και της κινηματογραφικής βιομηχανίας διεθνώς.

Την απονομή των βραβείων Όσκαρ για τους καλύτερους της πράγματι περίεργης χρονιάς του 2021 καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της συνεχίστηκε η αναστάτωση με την πανδημία, ανέλαβαν τρεις γυναίκες, η Regina Hall, η Amy Schumer και η Wanda Sykes. Η απονομή επιστρέφει στο Dolby Theater στο Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC και στη χώρα μας σε live αναμετάδοση του Cosmote TV.

Όσο για διάσημους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή της φετινής απονομής όπως γνωστοποιήθηκε θα είναι μεταξύ άλλων η Lady Gaga, ο Μπιλ Μάρει αλλά και ο Κέβιν Κόστνερ, η Stephanie Beatriz, ο Sean "Diddy" Combs, η Jamie Lee Curtis, ο Woody Harrelson, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της R&B, H.E.R., ο Samuel L. Jackson, η Lily James, η Mila Kunis, ο John Leguizamo, ο Simu Liu, ο Rami Malek, ο Tyler Perry, ο Chris Rock, η Tracee Ellis Ross, η Rachel Zegler του «West Side Story», ο Jason Momoa, κ.α.

Στο μεταξύ 8 κατηγορίες βραβείων, όπως του ήχου, της καλλιτεχνικής διεύθυνσης, του μακιγιάζ, κ.α. θα έχουν δοθεί πριν αρχίσει η τελετή απονομής και στην τηλεοπτική μετάδοση θα παιχθούν σύντομα, μονταρισμένα πλάνα τους για λόγους οικονομίας χρόνου, γεγονός που πολλούς δεν βρήκε σύμφωνους.

Όσο για την κούρσα των κυρίως βραβείων είναι αλήθεια πως ειδήμονες και σινεφίλ αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία τι θα γίνει. Σύμφωνα με την ανάρτηση που είδαμε στο πάντα έγκυρο thewrap.com, η μάχη για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας φαίνεται να δίνεται ανάμεσα σε 2 ταινίες που υπογράφουν γυναίκες σκηνοθέτιδες, το φιλμ γουέστερν της Νεοζηλανδής Jane Campion “The Power of the Dog” και την ανεξάρτητη έκπληξη του Φεστιβάλ του Σάντανς, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Sian Heder, “CODA”, το οποίο κατάφερε να κερδίσει το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Παραγωγών κλονίζοντας έτσι τη σιγουριά της «Εξουσίας του σκύλου» της πλατφόρμας του Netflix που συνολικά έχει 12 υποψηφιότητες.

Το «Coda» έχει 3 υποψηφιότητες χωρίς να είναι nominee για σκηνοθεσία, γεγονός που κάπως αποδυναμώνει τα πράγματα, ωστόσο το φιλμ του Apple+ έχει κάνει έτσι κι αλλιώς την έκπληξη ενώ σίγουρη σχεδόν θεωρείται η βράβευση του κωφάλαλου στην πραγματικότητα ηθοποιού της ταινίας, Τρόι Κάτσερ στην κατηγορία του β’ ανδρικού ρόλου με αουτσάιντερ τον Κόντι Σμιτ -ΜακΦι της «Εξουσίας του σκύλου».

Ο Steve Pond του thewrap.com πολύ έξυπνα γράφει πως έως την Κυριακή το βράδυ που θα γίνει η απονομή θα αλλάξει πάλι γνώμη αλλά για την ώρα πιστεύει πως η σπουδαία Jane Campion του πολύ ωραίου φιλμ «Μαθήματα Πιάνου» του 1993 (σίγουρα το θυμάστε) θα φύγει από τη βραδιά με το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την «Εξουσία του Σκύλου» (ταινία που παίχθηκε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) ενώ το “CODA” θα καταφέρει να είναι ο μεγάλος νικητής κατακτώντας το Όσκαρ καλύτερης ταινίας του 2021! Όσο για το “Dune” του Ντενί Βιλνέβ πιθανόν να κερδίσει και αριθμητικά τα περισσότερα Όσκαρ της βραδιάς (έχει 10 υποψηφιότητες).

Να θυμίσουμε πως το Όσκαρ καλύτερης ταινίας διεκδικούν οι εξής ταινίες:

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up – Μην Κοιτάτε πάνω”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard – Η Μέθοδος των Γουίλιαμς”

“Licorice Pizza – Πίτσα Γκυκόριζα”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”.

Να αναφέρουμε πως οι κανονισμοί άλλαξαν το 2010 και πλέον σταμάτησε να υπάρχει η αυστηρή 5άδα των καλύτερων ταινιών, έτσι έκτοτε είδαμε κάθε χρόνο να τίθενται υποψήφιες 8, 9 ή όπως φέτος 10 ταινίες.

Στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία του α’ ανδρικού ρόλου όπου είναι υποψήφιοι οι Javier Bardem, “Being the Ricardos”, Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”, Andrew Garfield, “tick, tick…BOOM!”, Will Smith, “King Richard – Η Μέθοδος των Γουίλιαμς” και ο Denzel Washington για το “The Tragedy of Macbeth”, θεωρείται πως το Όσκαρ θα το κερδίσει ο Γουίλ Σμιθ που πήρε και το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Πάντως όπως επισημαίνει το thewrap.com, αν υπάρχει κάποιος πιθανός από την 5άδα που μπορεί να κάνει την ανατροπή όπως πέρυσι που ο Anthony Hopkins με τον «Πατέρα» κέρδισε το 2ο Όσκαρ του νικώντας την υποψηφιότητα μετά θάνατο του Chadwick Boseman, είναι ο Andrew Garfield αλλά όχι με μεγάλες δυνατότητες.

Τέλος στον α’ γυναικείο ρόλο όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, όσο περίεργο και αν ακούγεται, το thewrap.com αποκλίνει και θεωρεί πως θα κερδίσει η Jessica Chastain για το “The Eyes of Tammy Faye”, η οποία πήρε και το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών και το βραβείο Critics Choice. Θεωρείται μία εξαιρετική ηθοποιός που είχε πάρει υποψηφιότητες σε 2 συνεχόμενες χρονιές, το 2011 για το «The Help – Οι Υπηρέτριες» και το 2012 για το “Zero Dark Thirty”. Πάντως η Kristen Stewart για το “Spencer” μπορεί να είναι αυτή που θα πάρει το Όσκαρ χωρίς να υποτιμείται η Penélope Cruz για το “Parallel Mothers” του Πέδρο Αλμοδόβαρ, την οποία θα ψηφίσουν σίγουρα τα μέλη εκτός Αμερικής που αριθμητικά έχουν αυξηθεί στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που συνολικά έχει πια ξεπεράσει τα 9.000 μέλη!

Υποψήφιες στον α’ γυναικείο ρόλο είναι και οι Olivia Colman, “The Lost Daughter” και Nicole Kidman, “Being the Ricardos”, και οι δύο βραβευμένες με Όσκαρ κατά το παρελθόν.

Όσο για τον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο, η πράγματι συναρπαστική Ariana DeBose του “West Side Story” του Στίβεν Σπίλμπεργκ μοιάζει να έχει το Όσκαρ στο τσεπάκι της, ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την Aunjanue Ellis του “King Richard – Η Μέθοδος των Γουίλιαμς” με αουτσάιντερ την Kirsten Dunst του “The Power of the Dog”. Την 5άδα συμπληρώνουν η Jessie Buckley, “The Lost Daughter” και η ήδη βραβευμένη Judi Dench για το συγκινητικό “Belfast” του Κένεθ Μπράνα.

Αυτά και καλά Όσκαρ!