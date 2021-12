Eνας συγκλονιστικός Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: Ο ραφινάτος λονδρέζος ως αγροίκος, βασανιστής cowboy

Oδηγεί την κούρσα των Χρυσών Σφαιρών με 7 υποψηφιότητες, όσες και το Belfast. «Η Εξουσία του Σκύλου- Power of the Dog» είναι ένα αργό γουέστερν χαρακτήρων, που δεν σε ξεσηκώνει αλλά σε αγχώνει και σε πικραίνει. Σηματοδοτεί την επιστροφή της σπουδαίας Τζέιν Κάμπιον στο σινεμά, η οποία με φόντο τις εξοχές της πατρίδας της, της Νέας Ζηλανδίας, στήνει ένα σκηνικό της αγροτικής Αμερικής του ’20, για να διαδηλώσει κατά της τοξικής αρρενωπότητας, του μισογυνισμού και της ομοφοβίας. Και ήθελε πολύ να το κάνει, καθώς όπως είπε σε συνέντευξή της στο Vanity Fair η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια θίγει πολύ πιο τολμηρά και πρωτοποριακά τα κοινωνικά ταμπού, αφήνοντας πίσω τον κινηματογράφο.

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του είναι πραγματικά έξοχος στο ρόλο. Παίζει με μια μοναδική εσωτερικότητα αυτό το τοξικό πλάσμα, που ενώ σε ανατριχιάζει ως το πλέον νοσηρό macho πρότυπο, κρύβει τελικά ένα μεγάλο μυστικό. Το βλέμμα του είναι γεμάτο από τα καταπιεσμένα του αντιφατικά συναισθήματα, τα οποία ανακαλύπτεις μόνο στο ανατρεπτικό φινάλε. Όπως παίζει σε επηρεάζει αμέσως σαν θεατή, σχεδόν δεν αντέχεις να δεις την επόμενή του αντίδραση. Αναμφίβολα μιλάμε για έναν κόντρα ρόλο για τον Κάμπερμπατς καθώς ως τώρα έχει παίξει στυλιζαρισμένους ήρωες σαν το Σέρλοκ ή τον Αλαν Τούρινγκ στο Imitation Game ή φαντεζί super ήρωες. Η ερμηνεία του είναι το βασικό αξιοθέατο της ταινίας. Πόση δεξιοτεχνία χρειάζεται για να μπλέξεις σε ένα και μόνο πρόσωπο το θύτη και το θύμα; Θυμίζουμε πως ο Κάμπερμπατς με τις υψηλές πανεπιστημιακές περγαμηνές, έχει κερδίσει πολλά κινηματογραφικά βραβεία και υποψηφιότητα για Οσκαρ. To περιοδικό Tatler τον συμπεριέλαβε στη λίστα «Most Fascinating People in Britain» και το GQ στους 50 best dressed British men. Η ακτιβιστική οργάνωση Peta τον ανακήρυξε μέσα στους Most Beautiful Vegan Celebs του 2018. Η γυναίκα του είναι διευθύντρια όπερας και έχει τρία παιδιά. Κι όμως το ράντσο του βγάζει έναν άλλο εαυτό! (Δείτε τον τώρα στο Netflix, πλάι του η Κίρστεν Ντανστ)