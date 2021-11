Tα είδαμε στη βιτρίνα: Εμβληματικά έργα του Jeff Koons στη Luisa της Αθήνας

Aπό τις 8 Νοεμβρίου η αθηναική μπουτίκ με τους αδιαμφισβήτητους πειρασμούς της luxury fashion, Luisa, φιλοξενεί δυο πολύ αναγνωρίσιμα και best selling έργα του διάσημου και πιο ακριβοπληρωμένου εν ζωή καλλιτέχνη Jeff Koons. (Tα είδαμε με τα μάτια μας στο Κολωνάκι, στην οδό Τσακάλωφ και εκπλαγήκαμε, μας είπαν πως υπάρχουν και στην Κηφισιά). To ονομαστό ελληνικό κατάστημα έχει επιλεγεί από την Weng Contemporary Art, την εταιρεία eCommerce τέχνης με έδρα την πόλη Zug της Ελβετίας, ως αποκλειστικός συνεργάτης για την χώρα μας, για να συμμετέχει στο παγκόσμιο λανσάρισμα της νέας σειράς Ballon Dog του αμερικανού εικαστικού. Αναγνωρίζοντας την επιδραστικότητα της δουλειάς του ταλαντούχου Koons, φιλοξενεί λοιπόν για περιορισμένο διάστημα δύο best selling έργα του: Το Balloon Dog σε μπλε χρώμα αποτελεί το επιστέγασμα ενός project που χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια να ολοκληρωθεί. Συνοδεύεται από το έργο Diamond του 2020 σε κόκκινο χρώμα, που πρωτοπαρουσιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για να γίνει άμεσα sold out στην πρώτη του κιόλας έκδοση. Και τα δύο έργα του είναι από τη σειρά Celebration, και κατασκευάζονται από τον οίκο Bernardaud στη Λιμόζ της Γαλλίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η δημιουργία ενός και μόνο αντιτύπου του Balloon Dog απαιτεί έναν ολόκληρο μήνα εργασίας από 60 τεχνίτες. Αμέσως μετά το pre-launch του Balloon Dog στην Ντόχα του Κατάρ, τα συγκεκριμένα έργα έχουν τοποθετηθεί και στις βιτρίνες κορυφαίων πολυκαταστημάτων σε όλο τον κόσμο, όπως Galeries Lafayette και Neiman Marcus.

*Τα δύο έργα, Diamond (σε κόκκινο), του 2020 και Balloon Dog (σε μπλε) παρουσιάζονται αυτόνομα αλλά και σαν σετ, συνοδευόμενα από τον μοναδικό τους σειριακό αριθμό.