Ανια Τέιλορ Τζόι: Dior νύμφη στο Λος Αντζελες με χρυσό, αμπίρ φόρεμα

Tο νέο fashion icon, Ανια Τέιλορ Τζόι, που σύντομα θα τιμηθεί με το βραβείο Face of the Year από το συμβούλιο αμερικανών σχεδιαστών μόδας CFDA, πρόλαβε να κάνει ακόμα μια red carpet εμφάνιση ως πρέσβειρα του οίκου Dior που τρέλανε τα φλας στο Λος Αντζελες. Mε αφορμή την πρεμιέρα του νέου της φιλμ «Last Night in Soho», θρίλερ που διαδραματίζεται στο Λονδίνο των sixties, η εικόνα της το βράδυ της Κυριακής ήταν «άπιαστη».