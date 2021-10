Ζεντάγια και Ανια Τέιλορ Τζόι βραβεύονται από το συμβούλιο αμερικανών σχεδιαστών CFDA

Η Ζεντάγια είναι μάλιστα από χθες, μετά την σχετική επίσημη ανακοίνωση, το νεότερο Fashion Icon στην ιστορία των βραβείων CFDA. Θα παραλάβει τη διάκριση στις 10 Νοεμβρίου στο ειδικό event. Θυμίζουμε ότι φέτος έγινε και η νεότερη νικήτρια του βραβείου των Primetime Emmy Awards ως πρωταγωνίστρια σε δραματική σειρά, για τον ρόλο της στο «Euphoria». Ταυτόχρονα έχει πετύχει και μια εντυπωσιακή σεζόν red carpet εμφανίσεων: Εκαναν αίσθηση το φλούο κίτρινο Valentino Couture φόρεμα στα Oscars, to δερμάτινο Balmain φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Dune» στη Βενετία αλλά και όλα τα looks για την πρεμιέρα του ίδιου φιλμ σε Αμερική και Ευρώπη. Θυμίζουμε πως έχει λανσάρει τη gender - fluid collection Daya by Zendaya και πήρε τίτλο ambassador για Lancome, Bulgari και Valentino. H 24χρονη καλιφορνέζα ηθοποιός, χορεύτρια, performer με την εξωτική ομορφιά και τη λυγερή σιλουέτα υπήρξε ταλέντο της Disney tv, κριτής στο Project Runway, μούσα του Tommy Hilfiger ενώ έχει παίξει στο «Spider-Man» και στο λαμπερό μιούζικαλ «The Greatest Showman».