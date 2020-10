Chanel No5: Ταινία με Παρίσι, φεγγάρι και νέα ambassador τη Μαριόν Κοτιγιάρ

Στο Παρίσι τη νύχτα. Πάνω σε γέφυρα με ολόγιομο φεγγάρι. Εκείνη με μακριά, μαύρη κάπα και από μέσα τουαλέτα Chanel από χρυσή δαντέλα συνδυασμένη με δίχρωμα γοβάκια με μπαρέτα. Χορεύει εμφανώς ερωτευμένη και χαρούμενη με τον εραστή της, καθώς το πάθος τους ανεβάζει στα ουράνια όπου το άρωμά της αφήνει το ίχνος του…

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια του, το πιο διάσημο και εμβληματικό άρωμα στον κόσμο, το Chanel No 5, αποκτάει νέα, διάσημη πρέσβειρα, την αισθαντική γαλλίδα ηθοποιό Ματιόν Κοτιγιάρ. Γνήσια εκπρόσωπος της περίφημης γαλλικής φινέτσας και βραβευμένη με Οσκαρ, το θεωρεί – όπως η ίδια δήλωσε- «περισσότερο από ένα άρωμα, ένα έργο τέχνης». Μετά τις Μέρλιν Μονρόε, Κατρίν Ντενέβ, Καρόλ Μπουκέ, Νικόλ Κίντμαν, Ζιζέλ Μπούντχεν, Λίλι Ρόουζ Ντεπ η 45χρονη Κοτιγιάρ «ήταν η προφανής επιλογή για το νέο διαφημιστικό φιλμ» εξηγεί ο Thomas du Pré de Saint Maur, Chanel Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty. «Επιστροφή σε μια Γαλλίδα ηθοποιό σήμαινε να επιστρέψει σε μια υποσυνείδητη εικόνα της γαλλικής θηλυκότητας που είναι πολύ κοντά με το πνεύμα του οίκου» εξήγησε.