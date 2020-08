Η Κλόντια Σίφερ ετοιμάζει έκθεση στο Ντίσελντορφ για την ένδοξη εποχή των nineties

«Θα μοιραστώ μαζί σας το προσωπικό μου ταξίδι, όπως και την καταπληκτική δουλειά σπουδαίων καλλιτεχνών της βιομηχανίας της μόδας…» έγραψε στο istagram η διάσημη γερμανίδα super model Κλόντια Σίφερ ανακοινώνοντας την έκθεση που επιμελείται για τη «χρυσή» εποχή των nineties. Eπιλέγοντας κορυφαίες φωτογραφίσεις μόδας εκείνης της δεκαετίας ετοιμάζει το αφιέρωμα «Fashion Photography from the 90s -curated by Claudia Schiffer», που θα εγκαινιαστεί το Μάρτιο της επόμενης χρονιάς στο μουσείο Kunstpalast στο Ντίσελντορφ. Εκεί άλλωστε ξεκίνησε και η ίδια την καριέρα της το 1987 λίγο πριν κλείσει τα 17 της χρόνια. Ποιος δεν τη θυμάται ως νέα Μπε- Μπε στις διαφημίσεις της Guess και αργότερα, απίστευτα εκθαμβωτική στις καμπάνιες και τις επιδείξεις της Chanel και του Versace;