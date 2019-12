Φλας στο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τσάι του Ιnner Wheel Βορρά Ρίου

To καθιερωμένο του χριστουγεννιάτικο τσάι, με μεγάλη απήχηση, διοργάνωσε ο Όμιλος Inner Wheel Βορρά Ρίου στο ξενοδοχείο Patras Palace ενισχύοντας τα παιδιά της Φλόγας και του Αντωνοπούλειου ιδρύματος. Η λαμπερή εκδήλωση με τη χαρούμενη ατμόσφαιρα, ήταν όπως αναμενόταν γυναικοκρατούμενη και περιλάμβανε επίδειξη μόδας από τα καταστήματα Raxevski, "Αγνή" -Γούνες και Δερμάτινα και χειροποίητα κοσμήματα από την Κίττυ Σταγκοπουλου.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η Άννα Μαρία Ρογδάκη που επιμελήθηκε τη γιορτινή διακόσμηση του χώρου και τα ζαχαροπλαστεία Caravel, Allegro, Max Perry που προσέφεραν επίκαιρα γλυκίσματα. Τα χτενίσματα επιμελήθηκε το κομμωτήριο E-xell, το μακιγιάζ η Άντζελα Πούλη με προϊόντα Lancome, ενώ τη μουσική επένδυση είχε αναλάβει ο Βαγγέλης Παπακωνσταντινόπουλος. Όπως θα δείτε στα στιγμιότυπα, οι παρευρισκόμενες ήταν πολύ κομψές εκπροσωπώντας διάφορους επαγγελματικούς κλάδους και φιλανθρωπικά σωματεία της πόλης μας. Επί της υποδοχής η πρόεδρος του Inner Wheel Βορρά Ρίου Μαρία Ασημακοπούλου και όλο το ΔΣ.