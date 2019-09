Love me Like You Do: Με νυφικό Chloe και διάσημους καλεσμένους ο γάμος της Ελι Γκούλντινγκ

Mεγάλη δημοσιότητα πήρε ο καθαρόαιμα εγγλέζικος γάμος της γλυκιάς βρετανίδας ποπ τραγουδίστριας Ελι Γκούλντινγκ χάρη στο victorian style νυφικό της αλλά και στoυς επώνυμους καλεσμένους. Στον Kαθεδρικό Ναό του York Minster του Λονδίνου η δημοφιλής ερμηνεύτρια του τραγουδιού «Love me like you do», παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Κασπάρ Τζόπλινγκ, art dealer και γόνο πολιτικής οικογένειας, με μια κρεπ δημιουργία του οίκου Chloe γεμάτη λευκά τριανταφυλλάκια- σύμβολα της περιοχής. Όπως υπογράμμισε η creative director Natacha Ramsay-Levi του οίκου Chloe, η τραγουδίστρια αναμίχθηκε στο σχεδιασμό του ολομέταξου κρεπ νυφικού με το νοσταλγικό, όρθιο γιακά το οποίο συνδύασε με διάφανο πέπλο από οργάντζα και κοσμήματα Bulgari. Με πρότυπο τη Γκρέις Κέλι και γνωρίζοντας πως πλέον τα μακριά μανίκια είναι πολύ trendy, παραμέρισε τελείως κάθε αποκαλυπτικό και sexy στοιχείο- ύφος που έχει ευτυχώς ξεπεραστεί πια στις γαμήλιες τελετές.