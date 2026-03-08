Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα

Στον αγώνα δρόμου και ο πατέρας του Γεράσιμου που παλεύει ακόμα μετά το δυστύχημα
Μοτοσικλετιστές από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων για να συμμετάσχουν στη μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
«Μόνοι» ή «διπλοί» πάνω στις μηχανές τους κορνάροντας ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 τη διαδρομή τους προς το σημείο της τραγωδίας, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες και πραγματοποιείται με τη συνοδεία περιπολικών.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από πέρυσι.
Αγώνας δρόμου με τον πατέρα του Γεράσιμου συμμετέχοντα
Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκε κι αγώνας δρόμου στη μνήμη των θυμάτων, από τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης. Ο αγώνας περιλάμβανε διαδρομές 30 χλμ., 15 χλμ. και 5 χλμ., και τερματισμό στο σημείο της τραγωδίας.
Στον αγώνα πήρε μέρος κι ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της φονικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος παραμένει σε κωματώδη κατάσταση.
