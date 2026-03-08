Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Αγώνας δρόμου και μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα

Μοτοσικλετιστές από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων για να συμμετάσχουν στη μοτοπορεία μνήμης για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Μόνοι» ή «διπλοί» πάνω στις μηχανές τους κορνάροντας ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 τη διαδρομή τους προς το σημείο της τραγωδίας, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες και πραγματοποιείται με τη συνοδεία περιπολικών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από πέρυσι.