Ιερά Οδός: Μεθυσμένος Αμερικανός μπασκετμπολίστας οδηγούσε πάνω στις γραμμές τρένου

Σκηνές τρόμου και απόλυτης επικινδυνότητας εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν 28χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Elite League (Α2) υπό την επήρεια αλκοόλ, εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όπου ο οδηγός πέρασε με το Ι.Χ. του μέσα στις γραμμές του τρένου και συνέχισε να κινείται πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα.

Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας σοβαρή διακοπή και εκτεταμένη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι υπέβαλαν τον 28χρονο σε αλκοτέστ.

Οι μετρήσεις έδειξαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλκοόλ, με 0,51 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,56 mg/l στη δεύτερη, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο οδηγός δεν διέθετε τα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου και παραμονής στη χώρα. Ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.