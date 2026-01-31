Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη στις κηδείες των 5 νεαρών

Τελευταίο αντίο στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (27-01-2026) σε έναν άκρως επικίνδυνο δρόμο της Ρουμανίας.

Οι πέντε τελευταίες κηδείες έγιναν το μεσημέρι σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία. Οι δικοί τους άνθρωποι συντετριμμένοι. Χαμένοι σε σκέψεις βασανιστικές. Τους είναι αδύνατον να αποδεχτούν το τραγικό συμβάν. Τα παιδιά τους ξεκίνησαν για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία και δεν έφτασαν ποτέ. Λόγια παρηγοριάς δεν μπορούν να απαλύνουν τον πόνο τους.

Ήταν η τελευταία πράξη του δράματος. Οι κηδείες των φίλων του ΠΑΟΚ έγιναν παρουσία πλήθος κόσμου, χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη μετά από επιθυμία των οικογενειών τους. Οι τρεις φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που κανόνιζαν το πρόγραμμά τους, τα ρεπό και τις άδειές τους, ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αγαπημένης τους ομάδας, για να είναι στο πλευρό της, οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία.

Οι κηδείες τους τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους. Ακόμα και άνθρωποι που δεν τους γνώριζαν προσωπικά. Συγκλονισμένοι από τις εικόνες του δυστυχήματος και τα όσα ακολούθησαν σε Ρουμανία και Ελλάδα.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.