Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας: Φθορές, πλημμύρες και χρόνια αδιαφορία καταγγέλλει η Ομοσπονδία ΑμεΑ- ΦΩΤΟ

Σε σοβαρή καταγγελία για τις κτιριακές συνθήκες λειτουργίας του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας προχώρησε η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, κάνοντας λόγο για διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αχαΐας στεγάζεται στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – Παραρτήματος Πάτρας, σε χώρους που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Όπως επισημαίνεται, εδώ και χρόνια έχουν κατατεθεί αλλεπάλληλα αιτήματα προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τη διοίκηση του Ιδρύματος, τον Δήμο Πατρέων, καθώς και προς τους βουλευτές Αχαΐας, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα επανειλημμένα αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών για την παραχώρηση αδιάθετων χώρων του Ιδρύματος, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα –όπως τονίζεται– η σχολική κοινότητα να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση του κτιρίου χαρακτηρίζεται επιβαρυμένη. Πρόσφατο περιστατικό πλημμύρας στον πρώτο όροφο προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε δάπεδα, τοίχους, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ενώ εκφράζονται φόβοι για επέκταση των υγρασιών στο ισόγειο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Η Ομοσπονδία ζητά άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και τη συνολική αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρεπών συνθηκών εκπαίδευσης για μαθητές με αναπηρία.

Η ανακοινωση

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων καταγγέλλει την απαράδεκτη και διαχρονική αδιαφορία της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων απέναντι στο σοβαρό κτιριακό πρόβλημα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – Παράρτημα Πάτρας.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας εδώ και χρόνια προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας την Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος κωφών, τον Δήμο Πατρέων, τους Βουλευτές Αχαΐας και τους εμπλεκόμενους φορείς, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Τα χρόνια αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών για την παραχώρηση αδιάθετων χώρων του Ιδρύματος παραμένουν αναπάντητα, οδηγώντας τη σχολική κοινότητα σε πλήρες αδιέξοδο.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις σοβαρές φθορές στο κτίριο. Πρόσφατη πλημμύρα στον πρώτο όροφο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δάπεδα, τοίχους, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με κίνδυνο επέκτασης των υγρασιών στο ισόγειο και στους κοινόχρηστους χώρους. Η άμεση αποκατάσταση των ζημιών είναι επιβεβλημένη.