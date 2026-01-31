Σειρά εκρήξεων στο Ιράν: Ζημιές σε οκταώροφο κτήριο σε λιμάνι, τέσσερις νεκροί στα νότια - ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Ιράν το Σάββατο (31/1) μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτήριο του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο, με την Τεχεράνη να διαψεύδει πως στόχος ήταν ο αρχηγός του Ναυτικού. Μία δεύτερη έκρηξη στα νότια στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας.



Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι «οι πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνουν λόγο για στοχοποίηση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης είναι εντελώς ψευδείς», απορρίπτοντας σενάρια επίθεσης κατά ανώτατου στρατιωτικού στελέχους.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως μετέδωσε το Iran International επικαλούμενο το ISNA, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στο νότιο Ιράν, αυτή τη φορά σε τετραώροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Αχβάζ. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα.

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο ISNA ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη γειτονιά Κιανσάχρ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πατέρα, μιας μητέρας και των δύο παιδιών τους. Όπως ανέφερε, από τα ερείπια ανασύρθηκαν ζωντανοί δύο άνθρωποι, ένα τρίχρονο παιδί και μια γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και των δύο εκρήξεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.