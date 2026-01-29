Βροχές και θυελλώδεις ανέμοι σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία την Πέμπτη-Δείτε ΠΙΝΑΚΕΣ

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Πέμπτη 29/01 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εικόνα, βροχή (μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 431 από τους 558 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~ 77 %) ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπέρασαν 118 σταθμοί (ποσοστό ~ 21 %).