#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Βροχές και θυελλώδεις ανέμοι σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία την Πέμπτη-Δείτε ΠΙΝΑΚΕΣ

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Πέμπτη 29/01 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εικόνα, βροχή (μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 431 από τους 558 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~ 77 %) ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπέρασαν 118 σταθμοί (ποσοστό ~ 21 %).

Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων επικράτησαν στα πελάγη αλλά και σε σημαντικά τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Θράκης.

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 128 χλμ/ώρα ενώ ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα καταγράφηκαν επίσης στους σταθμούς Μόρνος-φράγμα, Σέσι Παρνασσού και Σαγαίικα Αχαΐας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοκαιρία Βροχή Θυελλώδεις Άνεμοι

