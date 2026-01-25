Back to Top
Το σπιράλ στις πίτες των ΚΑΠΗ και κοινωνικών φορέων

Ο Πέτρος Ψωμάς και οι συνεργάτες του συμμετείχαν στις εκδηλώσεις

Στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων συμμετείχαν μέλη της δημοτικής παράταξης σπιράλ.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: Στις εκδηλώσεις κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων συμμετείχαν μέλη της δημοτικής παράταξης σπιράλ, προκειμένου να συναντηθούν με τους ωφελούμενους και τους εργαζόμενους, να ανταλλάξουν ευχές και κυρίως να διατρανώσουν την ανάγκη διατήρησης και στήριξης των δομών, κάποιες εκ των οποίων κινδύνευσαν με κλείσιμο μέσα στη χρονιά που πέρασε. 

Πέρα από τις ευχές για τη νέα χρονιά ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς είχε την ευκαιρία να τονίσει στους παρευρισκόμενους πως: «στη νέα εποχή, ασχολούμαστε έντονα, σαν δημοτική παράταξη, μέσω της Ομάδας Εργασίας #Κοινωνία με το θέμα της τρίτης ηλικίας -για εμάς είναι η προχωρημένη ηλικία- και ιδιαίτερα με την κοινωνικοποίηση, την ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων, την ιατρική- αθλητική φροντίδα, τους νέους τρόπους ψυχαγωγίας, ενεργούς συμμετοχής στον δημοτικό βίο, ακόμα και επαναφοράς –κάποιες φορές-στην επαγγελματική ζωή».

Άνθρωποι του σπιράλ συμμετείχαν επίσης την τελευταία εβδομάδα σε αντίστοιχες εκδηλώσεις κοινωνικών φορέων της πόλης, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να τους συγχαρούν δημόσια για τη δράση τους, να εκφράσουν τις ευχές τους για τη συνέχιση του έργου τους, καθώς και τις ανησυχίες τους για την επερχόμενη δύσκολη και αβέβαιη περίοδο στην οποία εισέρχονται ο πλανήτης, η χώρα αλλά και η τοπική μας κοινωνία. Τέτοια μηνύματα εκπέμφθηκαν από τους εκπροσώπους του σπιράλ στις εκδηλώσεις της «Κοινοτοπίας», της «ΟΙΚΙΠΑ», του «Αγκαλιάζω» και πολλών πολιτιστικών και τοπικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Πατρέων.

Μεταξύ άλλων στις εκδηλώσεις συμμετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος, οι Μαρία Γούβη, Ευαγγελία Βαβαρούτα, Άκια Σταμάτη, Γιώργος Αγγελόπουλος εκ μέρους της Πολιτικής Γραμματείας, οι Γιώργος Μπατάλης, Μάκης Κουλούρης, Δημήτρης Νταλαπέρας από το Πολιτικό Συμβούλιο και άλλα μέλη της παράταξης".

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

